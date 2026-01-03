Nach Rückstand: Rangers gewinnen Glasgow-Derby gegen Celtic

Die 449. Auflage des Glasgow-Derbys geht an die Rangers.

Im Celtic Park setzt sich das Team vom deutschen Cheftrainer Danny Röhl am 21. Spieltag der schottischen Premiership mit 3:1 gegen das kriselnde Celtic durch und zieht damit in der Tabelle mit dem Rivalen gleich.

Dabei geht Celtic, das unter Neo-Cheftrainer Wilfried Nancy nun sechs der letzten acht Spiele verloren hat, eigentlich in Führung. Yang Hyun-Jun trifft in der 19. Minute zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel drehen die Rangers aber durch einen Doppelpack von Chermiti (50./59.) die Partie. Der 18-jährige Angreifer Mikey Moore sorgt schließlich für den Endstand (71.).

Steinwender & Co. bleiben an der Spitze

Großer Nutznießer des Sieges sind nicht nur die Rangers - die mit 38 Zählern nun punktegleich mit Celtic auf dem dritten Platz liegen - sondern Überraschungs-Tabellenführer Heart of Midlothian.

Das Team um ÖFB-Legionär Michael Steinwender hat bei einem Spiel in der Hinterhand drei Punkte Vorsprung auf die Topklubs aus Glasgow, kann die Führung noch am Samstag gegen Schlusslicht Livingston ausbauen.