Celtic Glasgow Celtic Glasgow CEL Glasgow Rangers Glasgow Rangers RFC
Endstand
1:3
1:0 , 0:3
  • Yang Hyun-jun
  • Chermiti
  • Chermiti
  • Mikey Moore
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Nach Rückstand: Rangers gewinnen Glasgow-Derby gegen Celtic

Die 449. Auflage des Old-Firm-Derbys geht an die Glasgow Rangers. Diese fügen dem ohnehin spannenden Titelkampf damit eine weitere Wendung hinzu.

Nach Rückstand: Rangers gewinnen Glasgow-Derby gegen Celtic Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die 449. Auflage des Glasgow-Derbys geht an die Rangers.

Im Celtic Park setzt sich das Team vom deutschen Cheftrainer Danny Röhl am 21. Spieltag der schottischen Premiership mit 3:1 gegen das kriselnde Celtic durch und zieht damit in der Tabelle mit dem Rivalen gleich.

Dabei geht Celtic, das unter Neo-Cheftrainer Wilfried Nancy nun sechs der letzten acht Spiele verloren hat, eigentlich in Führung. Yang Hyun-Jun trifft in der 19. Minute zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel drehen die Rangers aber durch einen Doppelpack von Chermiti (50./59.) die Partie. Der 18-jährige Angreifer Mikey Moore sorgt schließlich für den Endstand (71.).

Steinwender & Co. bleiben an der Spitze

Großer Nutznießer des Sieges sind nicht nur die Rangers - die mit 38 Zählern nun punktegleich mit Celtic auf dem dritten Platz liegen - sondern Überraschungs-Tabellenführer Heart of Midlothian.

Das Team um ÖFB-Legionär Michael Steinwender hat bei einem Spiel in der Hinterhand drei Punkte Vorsprung auf die Topklubs aus Glasgow, kann die Führung noch am Samstag gegen Schlusslicht Livingston ausbauen.

Die Spieler mit den meisten Einsatzminuten der Saison 24/25

#20 - Stefan Tarnovanu - 5.333 Minuten
#19 - Vinicius Junior - 5.339 Minuten

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Vertragsauflösung: Ex-Salzburger und Leipzig gehen getrennte Wege

Vertragsauflösung: Ex-Salzburger und Leipzig gehen getrennte Wege

Deutsche Bundesliga
FC Bayern sichert sich vielversprechendes Talent

FC Bayern sichert sich vielversprechendes Talent

Deutsche Bundesliga
Offiziell: Sabitzer-Konkurrent kehrt in die Premier League zurück

Offiziell: Sabitzer-Konkurrent kehrt in die Premier League zurück

Premier League
Milan legt dem Stadtrivalen wieder vor

Milan legt dem Stadtrivalen wieder vor

Serie A
Acht Millionen für Nwaiwu? WAC wartet ab

Acht Millionen für Nwaiwu? WAC wartet ab

Bundesliga
13
Wie Rapid Antistes Kaufpflicht umgehen könnte

Wie Rapid Antistes Kaufpflicht umgehen könnte

Bundesliga
28
Das sind die Trainerkandidaten beim FC Chelsea

Das sind die Trainerkandidaten beim FC Chelsea

Premier League
2
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Schottland Celtic Glasgow Glasgow Rangers Celtic Park Michael Steinwender Hearts of Midlothian