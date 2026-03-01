Später Punktgewinn für Affengrubers Elche gegen Espanyol

David Affengruber darf sich über einen späten Punktgewinn freuen.

Am 26. Spieltag der spanischen LaLiga trennen sich der FC Elche und RCD Espanyol Barcelona mit 2:2. Der ÖFB-Legionär bringt 94 Prozent seiner Pässe an den Mann und verzeichnet einen Torschuss.

Die Partie beginnt für Affengruber und seine Kollegen denkbar ungünstig, da Kike Garcia die Gäste nach Vorarbeit von Pol Lozano früh in Führung bringt (7.).

Elche erarbeitet sich in der Folge zwar Feldvorteile, muss aber bis kurz vor der Pause warten, ehe Marc Aguado der Ausgleich gelingt (42.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wird ein Kopfball von Affengruber ebenso geblockt wie ein Versuch von Espanyols Pere Milla auf der Gegenseite, womit es mit einem Remis in die Kabinen geht.

Rafa Mir rettet Elche spät

Nach dem Seitenwechsel erwischt Espanyol erneut den besseren Start: Carlos Romero stellt nach Zuspiel von Edu Exposito auf 1:2 (57.). Die Hausherren stecken nicht auf, scheitern jedoch in Person von Andre Silva am gegnerischen Torhüter (67.).

Das späte Drama folgt in der Schlussminute, als der Video-Schiedsrichter eingreift und auf Strafstoß für Elche entscheidet. Rafa Mir behält die Nerven und fixiert vom Punkt den 2:2-Endstand (90.). In der hektischen Nachspielzeit schwächen sich die Gäste noch selbst, als Charles Pickel erst Gelb und kurz darauf die Gelb-Rote Karte sieht (90.+5).

Für Elche ist der Punktgewinn ein kleiner Schritt im Abstiegskampf, der das Team auf Rang 16 schiebt. Espanyol verpasst es hingegen, den Rückstand auf Celta Vigo zu verkürzen, und liegt weiterhin einen Punkt hinter dem Tabellensechsten.