Ljubicic-Hammer sichert Schalke einen Punkt in Fürth

Der FC Schalke 04 kommt am 24. Spieltag der 2. deutschen Bundesliga bei Tabellenschlusslicht Greuther Fürth nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Der Underdog geht in der ersten Hälfte in Führung, ÖFB-Legionär Dejan Ljubicic gleicht für die "Knappen" sehenswert aus.

Die Anfangsphase gehört den Gästen, doch Fürth erzielt mit der ersten Chance das 1:0. Srbeny trifft nach zwölf Minuten ins lange Eck.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde hat Schalkes Kurucay die Ausgleichschance, er setzt seinen Kopfball aber neben das Tor (33.). Auch bei Karamans Chance per Kopf wird es nicht gefährlich für die Gastgeber (36.).

Ljubicic im Mittelpunkt

Nach der Pause steht ÖFB-Legionär Ljubicic gleich mehrmals im Fokus. Zunächst geht er im Strafraum zu Boden, bekommt aber keinen Elfmeterpfiff (53.). Kurz darauf verpasst der Ex-Rapidler in der Mitte nur knapp den Ball (57.).

Auf der Gegenseite kullert die Kugel nach einem Gewusel vor dem Schalke-Tor über die Linie. Doch der VAR kassiert das 2:0 der Fürther aufgrund einer Abseitsstellung ein (70.).

Schalke schöpft nochmal Hoffnung und kommt sehenswert zum Ausgleich: Ljubicic nimmt sich aus der zweiten Reihe ein Herz und befördert den Ball mit einem Strahl via Unterkante der Querlatte ins Tor (75.).

Ein Lucky Punch bleibt am Ende aber aus. Mit dem Remis übernimmt S04 wieder die Tabellenführung vom SC Paderborn. Schlusslicht Fürth sammelt einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf.