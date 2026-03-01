Genk gewinnt mit ÖFB-Legionären gegen Gent

In der 27. Runde der belgischen Pro League feiert der KRC Genk feiert einen klaren 3:0-Heimerfolg gegen den direkten Konkurrenten KAA Gent.

Die Elf von Trainer Nicky Hayen erwischt einen Start nach Maß, als Zakaria El-Ouadi die Hausherren nach Vorarbeit von Kapitän Bryan Heynen früh in Führung bringt (4.).

Eine Schlüsselrolle im Defensivverbund nimmt dabei ÖFB-Legionär Tobias Lawal ein, der über die volle Distanz das Tor hütet. Auch Landsmann Nikolas Sattlberger fügt sich im Mittelfeld gut ein und hilft dabei, den knappen Vorsprung in die Kabine zu bringen.

Kurz nach dem Seitenwechsel sorgt Noah Adedeji-Sternberg nach Zuspiel von Daan Heymans für die Vorentscheidung (48.).

Genk macht alles klar

Gent versucht zu reagieren, beißt sich aber an der Defensive der Heimelf die Zähne aus, wobei Lawal seine weiße Weste wahrt und einen präzisen Schuss von Atsuki Ito pariert (55.).

Für Sattlberger endet der Arbeitstag vorzeitig, er macht Platz für Konstantinos Karetsas (73.).

In der Schlussphase bleibt Hayens Team am Drücker: Während der eingewechselte Karetsas (75.) und Heynen (84.) noch an Torwart Davy Roef scheitern, macht Yira Sor nach Vorlage von Junya Ito endgültig den Deckel drauf (90.+1).

Durch diesen vollen Erfolg zieht Genk in der Tabelle an den Gästen vorbei und belegt nun den sechsten Rang, während Gent auf Platz sieben abrutscht.