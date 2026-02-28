Real Madrid muss wochenlang auf Mbappe verzichten

Real Madrid muss mehrere Wochen auf Superstar Kylian Mbappe verzichten.

Wie die spanische "Carrusel Deportivo" berichtet, soll der Franzose aufgrund einer Knieverletzung für mindestens drei Wochen ausfallen.

Die Ligaspiele gegen Getafe und Celta Vigo wird er demnach definitv verpassen und auch beim Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City dürfte er fehlen.

Die Verantwortlichen der "Königlichen" erhoffen sich jedoch für das Rückspiel eine Rückkehr des Stürmers.