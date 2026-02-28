NEWS

Real Madrid muss wochenlang auf Mbappe verzichten

Der Franzose könnte das Champions-League-Duell gegen Manchester City verpassen.

Real Madrid muss mehrere Wochen auf Superstar Kylian Mbappe verzichten.

Wie die spanische "Carrusel Deportivo" berichtet, soll der Franzose aufgrund einer Knieverletzung für mindestens drei Wochen ausfallen.

Die Ligaspiele gegen Getafe und Celta Vigo wird er demnach definitv verpassen und auch beim Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City dürfte er fehlen.

Die Verantwortlichen der "Königlichen" erhoffen sich jedoch für das Rückspiel eine Rückkehr des Stürmers.

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division Manchester City Real Madrid Kylian Mbappe UEFA Champions League