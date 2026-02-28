-
Yamal-Hattrick! Barcelona gewinnt Spitzenspiel gegen Villarreal
Der Youngster erzielt erstmals in seiner Karriere drei Treffer in einem Spiel. Mit dem Heimsieg legen die Katalanen im Titelrennen mit Real Madrid vor.
Dank einer Glanzleistung von Ausnahmetalent Lamine Yamal darf der FC Barcelona am 26. LaLiga-Spieltag über einen 4:1-Sieg gegen Villarreal jubeln.
Yamal stellt nach rund einer halben Stunde auf 1:0 (28.) und schnürt wenig später den Doppelpack. Beim zweiten Treffer lässt er zwei Gegenspieler stehen und schlenzt den Ball sehenswert in den Winkel (37.).
Nach der Pause verkürzt Gueye auf 1:2 (49.). Doch Yamal stellt den alten Abstand mit seinem dritten Treffer des Abends wieder her (69.). Der 18-Jährige markiert damit seinen ersten Karriere-Hattrick.
Der eingewechselte Lewandowski trifft schlussendlich noch zum 4:1 (90.+1), womit Tabellenführer Barcelona den Vorsprung auf Real Madrid zwischenzeitlich auf vier Punkte ausbaut. Die Madrilenen treffen am Montag auf Getafe. Villarreal ist nach dem Schlusspfiff in Barcelona weiterhin Dritter.