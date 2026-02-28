Yamal-Hattrick! Barcelona gewinnt Spitzenspiel gegen Villarreal

Dank einer Glanzleistung von Ausnahmetalent Lamine Yamal darf der FC Barcelona am 26. LaLiga-Spieltag über einen 4:1-Sieg gegen Villarreal jubeln.

Yamal stellt nach rund einer halben Stunde auf 1:0 (28.) und schnürt wenig später den Doppelpack. Beim zweiten Treffer lässt er zwei Gegenspieler stehen und schlenzt den Ball sehenswert in den Winkel (37.).

Nach der Pause verkürzt Gueye auf 1:2 (49.). Doch Yamal stellt den alten Abstand mit seinem dritten Treffer des Abends wieder her (69.). Der 18-Jährige markiert damit seinen ersten Karriere-Hattrick.

Der eingewechselte Lewandowski trifft schlussendlich noch zum 4:1 (90.+1), womit Tabellenführer Barcelona den Vorsprung auf Real Madrid zwischenzeitlich auf vier Punkte ausbaut. Die Madrilenen treffen am Montag auf Getafe. Villarreal ist nach dem Schlusspfiff in Barcelona weiterhin Dritter.