Sieglos-Serie beendet! Werder schlägt Heidenheim im Kellerduell

Nach 13 sieglosen Spielen in Serie darf der SV Werder Bremen wieder über einen Sieg jubeln. Am 24. Spieltag fahren die Bremer im Kellerduell gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim einen 2:0-Sieg ein. Romano Schmid liefert die Vorlage für den 1:0-Führungstreffer.

Der gebürtige Grazer (bis zur 89.) steht mit Kapitän Marco Friedl und Marco Grüll (bis zur 80.) in der Startelf. Bei Heidenheim wird Mathias Honsak in der 74. Minute eingewechselt. Ersatztorhüter Paul Tschernuth bleibt auf der Bank.

Chancenwucher in der ersten Hälfte

Nach einer ruhigen Anfangsphase bejubeln die Werder-Fans in der 26. Minute das vermeintliche 1:0. Demans Treffer wird jedoch nach dem VAR-Check einkassiert. Milosevic steht im Abseits und behindert Heidenheim-Torhüter Feller.

Rund zehn Minuten später hat Milosevic die große Chance auf das Führungstor. Nach Schmids Vorarbeit grätscht der Stürmer die Kugel aber aus wenigen Metern am Tor vorbei (37.). Auf der Gegenseite verpassen Heidenheims Ibrahimovic (37., 41.) und Traore (44.) die Führung.

In der Nachspielzeit findet Werder eine weitere Top-Chance vor. Diesmal ist es Schmid, der eine Hundertprozentige liegen lässt. Der ÖFB-Legionär trifft statt des leeren Tors nur den Pfosten, sein Nachschuss landet im Außennetz (45.+2).

Milosevic erlöst Werder

Die Gäste aus Heidenheim starten danach etwas besser in die zweite Hälfte, vor dem Tor sind aber die Bremer erfolgreich. Milosevic bringt eine Schmid-Flanke per Kopf zum 1:0 im Kasten unter (57.).

Die Gastgeber haben danach Chancen auf das 2:0, lassen diese aber ungenutzt. Damit bleibt das Spiel bis zum Schluss offen. Bremens Topp ist in der Nachspielzeit durch, knallt die Kugel aber übers Tor (90.+2). Auf der Gegenseite schießt Honsak aus der zweiten Reihe knapp vorbei (90.+6).

Die Bremer erzwingen schlussendlich noch ein Eigentor von Behrens und machen damit den Deckel drauf (90.+7). Werder darf sich im vierten Spiel unter Neo-Trainer Thioune über den ersten Sieg freuen und ist nun auf Platz 16 zu finden. Heidenheim bleibt Letzter.

Später Bayer-Ausgleich

Bayer Leverkusen vermeidet gegen den 1. FSV Mainz 05 mit einem späten Treffer eine Niederlage. Stefan Posch (sieht in Minute 66 Gelb) und Phillipp Mwene spielen bei Mainz durch. Nikolas Veratschnig fehlt im Aufgebot.

Es entwickelt sich ein temporeiches Spiel, in dem die Gäste aus Mainz in der ersten Hälfte etwas mehr am Drücker sind. Viele Torchancen gibt es im ersten Spielabschnitt aber nicht.

Anschließend trübt eine schwere Verletzung von Leverkusens Arthur die Stimmung. Der Brasilianer rutscht weg und überdehnt sich das Knie. Er muss mit der Trage vom Platz gebracht werden (45.+5).

Nach dem Wiederanpfiff ist Leverkusen besser im Spiel. Schick scheitert mit seiner Direktabnahme an Mainz-Keeper Batz (63.). Kurz darauf gehen die 05er in Führung. Becker vollendet einen Konter per Volley zum 1:0 (67.). In der Schlussphase kommen die Hausherren dank eines Quansah-Treffers aber noch zum 1:1-Ausgleich (88.). Leverkusen ist nun Sechster, Mainz Tabellen-14.