Arnel Jakupovic mit Elfertor bei Osijek-Heimsieg

Der ÖFB-Legionär markiert im Kellerduell gegen Vukovar seinen vierten Saisontreffer.

Arnel Jakupovic mit Elfertor bei Osijek-Heimsieg Foto: © GEPA
NK Osijek gibt am 24. Spieltag der kroatischen HNL die Rote Laterne ab.

Der Klub von ÖFB-Legionär Arnel Jakupovic gewinnt am Samstag mit 2:0 gegen Aufsteiger Vukovar. Jakupovic steuert ein Elfmetertor bei (57.). Akere macht in der Nachspielzeit den Deckel drauf (90.+5).

Mit dem Heimsieg schiebt sich Osijek an Vukovar vorbei und ist jetzt Neunter. Jakupovic hält nun bei vier Saisontoren. Der 27-jährige Stürmer spielt seit Sommer 2024 in Kroatien.

