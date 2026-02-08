Sieg beim Nachzügler: Real Madrid wieder an Barca dran

Real Madrid gewinnt in der 23. Runde der spanischen LaLiga mit 2:0 beim FC Valencia. Damit bleiben die "Königlichen" zwar hinter dem FC Barcelona auf Rang zwei, der Rückstand beträgt allerdings nur einen Punkt.

Die Tabelle von LaLiga >>>

Vom Anpfiff weg übernimmt die Elf von Alvaro Arbeloa das Kommando im Mestalla. Die Gäste dominieren mit 61 Prozent Ballbesitz das Geschehen und drängen Carlos Corberans Truppe tief in die eigene Hälfte.

Valencia konzentriert sich fast ausschließlich auf die Defensivarbeit und bringt über die gesamten 90 Minuten keinen einzigen Schuss auf den Kasten der Gäste zustande. Real Madrid nähert sich hingegen dem Führungstreffer an: Kylian Mbappe prüft den Torhüter (19.) und auch David Jimenez scheitert (28.), ehe es trotz der Überlegenheit torlos in die Kabinen geht.

Linksverteidiger bringt Real in Führung

Auch im zweiten Durchgang ändert sich das Bild kaum, doch die Geduld der Madrilenen wird schließlich belohnt. Nach Vorarbeit von Dean Huijsen bricht Alvaro Carreras den Bann und erzielt die Führung für den Favoriten.

Valencia versucht in der Folge zwar, besser ins Spiel zu kommen, bleibt aber harmlos – ein Versuch von Lucas Beltran verfehlt das Ziel deutlich. Arbeloas Mannen kontrollieren das Geschehen souverän und nutzen in der Schlussphase die Räume: Der eingewechselte Brahim Diaz bedient Mbappe, der in der Nachspielzeit den Endstand besorgt.

David Alaba kommt bei Real Madrid nicht zum Einsatz.