Machtdemonstration im Topspiel: PSG zerlegt Marseille

PSG gewinnt "Le Classique" klar und deutlich.

Im Spitzenspiel des 21. Spieltags der Ligue 1 schlägt Paris Saint-Germain den Rivalen Olympique Marseille mit 5:0.

Von Beginn an übernehmen die Pariser die Kontrolle über das Spielgeschehen. Bereits in der Anfangsphase nutzt Dembele (12.) eine Vorlage von Nuno Mendes zur frühen Führung.

Während die Offensive der Gäste kaum zur Entfaltung kommt, verfehlt Bradley Barcola (22.) zunächst noch das Tor, ehe erneut Dembele (37.) nach Zuspiel von Senny Mayulu auf 2:0 stellt. Für den Gewinner des Ballon d'Ors ist es das siebte Liga-Tor.

Einbahnstraßenfußball nach der Pause

Auch im zweiten Durchgang ändert sich das Bild kaum, Paris drängt auf die Entscheidung: Joao Neves (50.) prüft den Torhüter und Desire Doue (57.) trifft nur den Pfosten.

Das Unheil für die Gäste nimmt seinen Lauf, als Facundo Medina das Leder unglücklich zum 3:0 ins eigene Netz abfälscht (64.). Nur wenige Momente später sorgt der eingewechselte Khvicha Kvaratskhelia (66.) nach Vorarbeit von Dembele für das 4:0.

Die Gegenwehr ist nun endgültig gebrochen und Lee Kang-in (74.) schraubt das Ergebnis nach einer weiteren Vorlage von Mayulu weiter in die Höhe. In der Schlussphase hat Nuno Mendes Pech, als er gleich zweimal am Aluminium scheitert (89., 90.), sodass es beim hochverdienten 5:0 bleibt.

Bitterer Rückfall für De Zerbis Truppe

Mit diesem eindrucksvollen Sieg untermauert PSG den Anspruch auf die Meisterschaft und hält den Verfolger RC Lens auf Distanz. Für Olympique Marseille hat die Niederlage auch tabellarische Konsequenzen: Da Olympique Lyon die eigenen Hausaufgaben erledigt hat und nun bei 42 Punkten steht, rutschen die Südfranzosen mit weiterhin 39 Zählern auf den vierten Rang ab.

