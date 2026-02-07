Yamal-Traumtor! FC Barcelona baut Tabellenführung vorerst aus

Der FC Barcelona kann seinen Vorsprung auf Real Madrid in der La-Liga-Tabelle vorerst auf vier Punkte hochschrauben. Die Katalanen bezwingen den RCD Mallorca am 23. Spieltag problemlos mit 3:0.

Auf Kurs bringt die "Blaugrana" Robert Lewandowski. Nach einem Flipperball behält der Pole am Fünfer die Ruhe und schiebt mit all seiner Routine zum 1:0 ein (29.).

Für die Vorentscheidung zugunsten der drückend überlegenen Gastgeber sorgt nach Seitenwechsel Superstar Lamine Yamal. Nach einer kurz ausgespielten Ecke täuscht der 18-Jährige einen Schuss an und versenkt den Ball anschließend aus über 20 Metern traumhaft zum 2:0 (61.).

Der Schlusspunkt geht auf die Kappe des eingewechselten Marc Bernal (84.).

Barca wird also auch die 23. Runde als Tabellenführer beenden. Mallorca bleibt als 15. abstiegsbedroht.