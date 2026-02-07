Offiziell! FC Barcelona verlässt die Super League

Der FC Barcelona ist nicht mehr Teil der European Super League. Das gaben die Katalanen am Samstag offiziell bekannt.

Die umstrittene Liga wurde 2021 von zwölf Klubs ins Leben gerufen, mit dem Ziel eine private Liga außerhalb des UEFA-Systems zu gründen. Nach massiven Fan-Protesten wurde das Projekt schnell wieder ad acta gelegt.

Mit Barcelona und Erzrivale Real Madrid blieben zwei Teams übrig. Jetzt sind die "Königlichen" das einzige verbleibende Mitglied.