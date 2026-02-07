NEWS

Offiziell! FC Barcelona verlässt die Super League

Die Katalanen verabschieden sich aus der umstrittenen Super League. Damit bleibt Real Madrid als einziges Mitglied.

Offiziell! FC Barcelona verlässt die Super League Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Barcelona ist nicht mehr Teil der European Super League. Das gaben die Katalanen am Samstag offiziell bekannt.

Die umstrittene Liga wurde 2021 von zwölf Klubs ins Leben gerufen, mit dem Ziel eine private Liga außerhalb des UEFA-Systems zu gründen. Nach massiven Fan-Protesten wurde das Projekt schnell wieder ad acta gelegt.

Mit Barcelona und Erzrivale Real Madrid blieben zwei Teams übrig. Jetzt sind die "Königlichen" das einzige verbleibende Mitglied.

Mehr zum Thema

Verlängerung in Liverpool? Ex-Bulle will satte Gehaltserhöhung

Verlängerung in Liverpool? Ex-Bulle will satte Gehaltserhöhung

Premier League
23
Trotz Elfmetertreffer: Baumgart kritisiert Querfeld

Trotz Elfmetertreffer: Baumgart kritisiert Querfeld

Deutsche Bundesliga
13
Querfeld rettet Union einen Punkt

Querfeld rettet Union einen Punkt

Deutsche Bundesliga
4
Streik hält an! Ronaldo fehlt erneut

Streik hält an! Ronaldo fehlt erneut

International
8 Tore! Historische erste Hälfte im Kellerduell der 2. Bundesliga

8 Tore! Historische erste Hälfte im Kellerduell der 2. Bundesliga

International
3
Fix! Ex-Real-Star wechselt zu Fitz-Klub

Fix! Ex-Real-Star wechselt zu Fitz-Klub

International
2
Vertrag von ÖFB-Legionär bei polnischem Traditionsklub aufgelöst

Vertrag von ÖFB-Legionär bei polnischem Traditionsklub aufgelöst

International
3

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division FC Barcelona Joan Laporta