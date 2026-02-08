Höchster Auswärtssieg der Saison: Inter demontiert Sassuolo

Tabellenführer Inter Mailand gewinnt am 24. Spieltag der Serie A mit 5:0 bei Sassuolo Calcio.

Für die Elf von Christian Chivu ist es der höchste Sieg in dieser Meisterschafts-Saison und zugleich der höchste Auswärtssieg dieser Serie-A-Spielzeit.

Dimarco als Assist-König

Cristian Chivus Elf dominierte von Beginn an. Yann Bisseck erzielte nach Vorlage von Federico Dimarco die Führung (11.).

Dimarco selbst traf kurz darauf die Latte (18.), bereitete aber das 0:2 durch Marcus Thuram vor (28.). Ein vermeintlicher Anschlusstreffer von Armand Lauriente wurde wegen Abseits annulliert (43.).

Nach der Halbzeit erhöhte Lautaro Martinez auf 0:3 (50.), gefolgt vom 0:4 durch Manuel Akanji, erneut mit Vorlage von Dimarco (53.). Nemanja Matic schwächte Sassuolo mit einer Gelb-Roten Karte (54.).

Inter kontrollierte das Spiel und Luis Henrique setzte den Schlusspunkt zum 0:5 (89.). Der Vorsprung auf AC Milan wächst damit auf acht Punkte.