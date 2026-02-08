-
Yann Bisseck
- Marcus Thuram
- Lautaro Martinez
- Manuel Akanji
-
Luis Henrique
Höchster Auswärtssieg der Saison: Inter demontiert Sassuolo
Die "Nerazzurri“ fahren beim Aufsteiger den höchsten Auswärtserfolg in dieser Serie-A-Kampagne ein.
Tabellenführer Inter Mailand gewinnt am 24. Spieltag der Serie A mit 5:0 bei Sassuolo Calcio.
Für die Elf von Christian Chivu ist es der höchste Sieg in dieser Meisterschafts-Saison und zugleich der höchste Auswärtssieg dieser Serie-A-Spielzeit.
Dimarco als Assist-König
Cristian Chivus Elf dominierte von Beginn an. Yann Bisseck erzielte nach Vorlage von Federico Dimarco die Führung (11.).
Dimarco selbst traf kurz darauf die Latte (18.), bereitete aber das 0:2 durch Marcus Thuram vor (28.). Ein vermeintlicher Anschlusstreffer von Armand Lauriente wurde wegen Abseits annulliert (43.).
Nach der Halbzeit erhöhte Lautaro Martinez auf 0:3 (50.), gefolgt vom 0:4 durch Manuel Akanji, erneut mit Vorlage von Dimarco (53.). Nemanja Matic schwächte Sassuolo mit einer Gelb-Roten Karte (54.).
Inter kontrollierte das Spiel und Luis Henrique setzte den Schlusspunkt zum 0:5 (89.). Der Vorsprung auf AC Milan wächst damit auf acht Punkte.