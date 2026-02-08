Juve sichert sich in letzter Minute einen Punkt gegen Lazio

In der Serie A kann Juventus Turin am 24. Spieltag nach einem Last-Minute-Tor von Kalulu gegen Lazio Rom mit einem 2:2 einen Punkt retten. Dabei holt das Team einen Zwei-Tore-Rückstand auf.

Luciano Spallettis Elf übernimmt sofort das Kommando und verzeichnet deutlich mehr Ballbesitz. Andrea Cambiaso (9.) klopft früh an, doch Zählbares schaut zunächst nicht heraus.

Bitter für die Hausherren: Der Video Assistant Referee (26.) annulliert einen vermeintlichen Führungstreffer. Ganz anders der Auftritt der Gäste, die sich extrem effizient präsentieren.

Erster Treffer kurz vor der Pause, zweiter folgt kurz danach

Maurizio Sarris Truppe lauert auf Umschaltmomente und zeigt sich eiskalt: Praktisch mit dem Pausenpfiff besorgt Pedro (45.+2) nach Vorarbeit von Daniel Maldini mit dem ersten Torschuss die glückliche Führung.

Der zweite Durchgang beginnt mit einem Schock für die Turiner. Gustav Isaksen (47.) verwertet ein Zuspiel von Danilo Cataldi postwendend zum 0:2.

Juventus antwortet mit wütenden Angriffen auf diesen Rückschlag. Die Dominanz drückt sich in einer Bilanz von 32 Torschüssen aus, während sich Lazio fast nur noch im eigenen Strafraum verschanzt.

Weston McKennie (59.) bringt die Hausherren per Kopf nach einer Cambiaso-Flanke verdientermaßen wieder heran.

Erlösung in letzter Sekunde

In der Schlussphase drängt der Favorit massiv auf den Ausgleich, wobei Kenan Yildiz mehrfach am Abschluss gehindert wird.

Die Belohnung für den enormen Aufwand folgt erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit: Der eingewechselte Jeremie Boga bedient Pierre Kalulu (90.+6), der per Kopf zum viel umjubelten 2:2-Endstand einnickt.

Das Unentschieden hilft Juventus zwar, den Abstand zu den Verfolgern zu wahren, der Rückstand auf das Spitzentrio bleibt jedoch bestehen. Das Team befindet sich auf dem vierten Tabellenrang.

Lazio Rom nimmt einen Zähler aus der schwierigen Auswärtspartie mit, verringert den Abstand zu den internationalen Plätzen damit aber kaum. Sie liegen auf Platz acht.