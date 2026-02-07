Real Sociedad Real Sociedad RSO Elche CF Elche CF ELC
Endstand
3:1
2:1 , 1:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Niederlage und Sperre für Affengruber

Dritte Niederlage in Folge für den LaLiga-Aufsteiger. Der ÖFB-Legionär holt sich früh seine fünfte Gelbe ab.

Niederlage und Sperre für Affengruber Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Eiffizienz schlägt Ballbesitz: Real Sociedad schlägt den FC Elche am 23. Spieltag von LaLiga 3:1 und fügt David Affengruber und Co. damit die dritte Niederlage in Folge zu.

Die Partie beginnt intensiv, wobei die Gäste unter Trainer Eder Sarabia zunächst versuchen, Akzente zu setzen. Doch Pellegrino Matarazzos Elf zeigt sich vor dem Tor eiskalt: Nach einer Vorlage von Goncalo Guedes besorgt Ex-Salzburger Luka Sucic die Führung für die Basken (24.).

Bitter für den Torschützen: Wenig später muss er das Feld verletzt verlassen und wird durch Benat Turrientes ersetzt (29.).

Real Sociedad bleibt dennoch am Drücker und erhöht durch Mikel Oyarzabal auf 2:0 (37.), ehe Andre Silva kurz vor dem Pausenpfiff den wichtigen Anschluss herstellt (42.).

Viel Ballbesitz, wenig Ertrag

Nach dem Seitenwechsel bietet sich ein interessantes statistisches Bild: Obwohl Elche das Spiel mit 70 Prozent Ballbesitz dominiert, gelingt es Sarabias Truppe nicht, diese Überlegenheit in weitere Tore umzumünzen.

Glück haben die Gäste, als ein vermeintlicher Treffer von Real nach Einschalten des Videoassistenten nicht gegeben wird (53.)

Elche drängt zwar auf den Ausgleich, doch ein Schuss von Andre Silva wird pariert (50.). Die Entscheidung fällt spät: Der eingewechselte Orri Oskarsson trifft nach Vorarbeit von Jon Gorrotxategi zum 3:1-Endstand (89.).

Affengruber mit Licht und Schatten

Affengruber steht in der Startelf von Elche und spielt die volle Distanz durch, erlebt jedoch einen unglücklichen Start, da er bereits früh die Gelbe Karte sieht (7.). Durch diese ist er im nächsten Spiel gesperrt.

Trotz der frühen Belastung bleibt Affengruber defensiv engagiert und schaltet sich in der Schlussphase sogar in die Offensive ein, sein Schuss verfehlt jedoch das Ziel (81.).

Am Ende behält Real Sociedad trotz deutlich weniger Spielanteilen die drei Punkte in San Sebastian, wodurch Elche weiterhin im Mittelfeld der Tabelle stagniert.

Mehr zum Thema

Yamal-Traumtor! FC Barcelona baut Tabellenführung vorerst aus

Yamal-Traumtor! FC Barcelona baut Tabellenführung vorerst aus

La Liga
Offiziell! FC Barcelona verlässt die Super League

Offiziell! FC Barcelona verlässt die Super League

La Liga
10
Traumdebüt! Adamu rettet Celtic im Pokal mit der Ferse

Traumdebüt! Adamu rettet Celtic im Pokal mit der Ferse

International
9
Nach Blaswich-Patzer: Gladbach und Leverkusen teilen die Punkte

Nach Blaswich-Patzer: Gladbach und Leverkusen teilen die Punkte

Deutsche Bundesliga
Dortmund legt den Bayern in Wolfsburg vor

Dortmund legt den Bayern in Wolfsburg vor

Deutsche Bundesliga
1
Posch-Serie hält an! Mainz schlägt auch Augsburg

Posch-Serie hält an! Mainz schlägt auch Augsburg

Deutsche Bundesliga
Vierter Sieg unter Carrick! Manchester United bleibt makellos

Vierter Sieg unter Carrick! Manchester United bleibt makellos

Premier League
5

Kommentare

ÖFB-Legionäre La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division David Affengruber Real Sociedad FC Elche