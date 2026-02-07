Niederlage und Sperre für Affengruber

Eiffizienz schlägt Ballbesitz: Real Sociedad schlägt den FC Elche am 23. Spieltag von LaLiga 3:1 und fügt David Affengruber und Co. damit die dritte Niederlage in Folge zu.

Die Partie beginnt intensiv, wobei die Gäste unter Trainer Eder Sarabia zunächst versuchen, Akzente zu setzen. Doch Pellegrino Matarazzos Elf zeigt sich vor dem Tor eiskalt: Nach einer Vorlage von Goncalo Guedes besorgt Ex-Salzburger Luka Sucic die Führung für die Basken (24.).

Bitter für den Torschützen: Wenig später muss er das Feld verletzt verlassen und wird durch Benat Turrientes ersetzt (29.).

Real Sociedad bleibt dennoch am Drücker und erhöht durch Mikel Oyarzabal auf 2:0 (37.), ehe Andre Silva kurz vor dem Pausenpfiff den wichtigen Anschluss herstellt (42.).

Viel Ballbesitz, wenig Ertrag

Nach dem Seitenwechsel bietet sich ein interessantes statistisches Bild: Obwohl Elche das Spiel mit 70 Prozent Ballbesitz dominiert, gelingt es Sarabias Truppe nicht, diese Überlegenheit in weitere Tore umzumünzen.

Glück haben die Gäste, als ein vermeintlicher Treffer von Real nach Einschalten des Videoassistenten nicht gegeben wird (53.)

Elche drängt zwar auf den Ausgleich, doch ein Schuss von Andre Silva wird pariert (50.). Die Entscheidung fällt spät: Der eingewechselte Orri Oskarsson trifft nach Vorarbeit von Jon Gorrotxategi zum 3:1-Endstand (89.).

Affengruber mit Licht und Schatten

Affengruber steht in der Startelf von Elche und spielt die volle Distanz durch, erlebt jedoch einen unglücklichen Start, da er bereits früh die Gelbe Karte sieht (7.). Durch diese ist er im nächsten Spiel gesperrt.

Trotz der frühen Belastung bleibt Affengruber defensiv engagiert und schaltet sich in der Schlussphase sogar in die Offensive ein, sein Schuss verfehlt jedoch das Ziel (81.).

Am Ende behält Real Sociedad trotz deutlich weniger Spielanteilen die drei Punkte in San Sebastian, wodurch Elche weiterhin im Mittelfeld der Tabelle stagniert.