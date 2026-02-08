Atletico Madrid kassiert knappe Heimniederlage gegen Real Betis

In einer von Taktik geprägten Partie im Metropolitano ringt Betis Sevilla in der 23. Runde der LaLiga ein feldüberlegenes Atletico Madrid mit 1:0 nieder, wobei Antony (28.) für den einzigen Treffer des Abends sorgt.

Das Spiel beginnt lebhaft, wobei die Elf von Diego Simeone zwar mehr Ballbesitz verzeichnet, die Gäste jedoch gefährliche Nadelstiche setzen.

Bereits in der Anfangsphase muss Jan Oblak gegen Cedric Bakambu retten, während auf der Gegenseite Julian Alvarez am glänzend reagierenden Schlussmann Alvaro Valles scheitert.

Ausgleich wird nach VAR-Check aberkannt

Manuel Pellegrinis Truppe nutzt in der 28. Minute eine Unachtsamkeit in der Defensive der Madrilenen eiskalt aus: Abde Ezzalzouli bedient Antony, der zur 1:0-Führung einschiebt.

Atletico drängt noch vor dem Halbzeitpfiff auf den Ausgleich und jubelt kurzzeitig, doch der Video-Assistent greift ein: Der Treffer wird wegen einer Abseitsstellung von Ademola Lookman aberkannt.

Nach dem Seitenwechsel erhöht Atletico den Druck massiv und kontrolliert das Geschehen, findet aber kaum Lücken im Abwehrriegel der Gäste. Simeone reagiert personell und bringt unter anderem Alexander Sorloth und Antoine Griezmann, um die Offensive zu beleben.

Abseitsfalle schlägt erneut zu

Sorloth kommt gefährlich zum Kopfball (59.), findet seinen Meister aber erneut in Valles. Ein großes Thema des Abends bleibt die Abseitsfalle der Gäste: Insgesamt siebenmal stehen die Hausherren in der verbotenen Zone.

Dies wird ihnen auch in der Schlussphase zum Verhängnis, als ein vermeintlicher Ausgleichstreffer nach erneuter VAR-Überprüfung wegen einer Abseitsstellung von Griezmann zurückgenommen wird.

Trotz zahlreicher Eckbälle und Schussversuche gelingt es den Madrilenen nicht, das Bollwerk zu knacken.

Am Ende steht ein glücklicher, aber disziplinierter Arbeitssieg für Real Betis Sevilla zu Buche, das mit nun 38 Punkten den Anspruch auf die europäischen Startplätze untermauert.

Atletico Madrid verpasst es, den Abstand zu den beiden Top-Teams der Liga zu verkürzen, bleibt mit 45 Zählern aber weiterhin auf Kurs in Richtung Königsklasse.