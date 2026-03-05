NEWS

PSG-Star erteilt Real Madrid eine Absage

Der Mittelfeldspieler denkt aktuell offenbar nicht über einen Wechsel nach.

PSG-Star erteilt Real Madrid eine Absage Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Vitinha ist momentan einer der besten Mittelfeldspieler der Welt.

Der Portugiese in Diensten von Paris Saint-Germain landete im vergangenen Jahr bei der Ballon-d'Or-Wahl hinter PSG-Teamkollege Ousmane Dembele und Barcelona-Ausnahmekönner Lamine Yamal auf dem dritten Platz.

"Es wäre dumm, zu gehen"

Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, wonach Real Madrid die Fühler nach Vitinha ausstreckt. Für 100 Millionen Euro dürfe der 35-fache Nationalspieler die Pariser verlassen, hieß es. Ein Sommer-Wechsel wird aber wohl nicht zustande kommen.

"Ich glaube, das ist momentan nicht das Beste für mich", sagte Vitinha bei "Canal 11" über einen potenziellen Transfer zu den Königlichen.

"Es wäre dumm, zu gehen", so der 26-Jährige. "Ich bin sehr gerne hier bei PSG, und meine Familie auch. Wir haben eine fantastische Mannschaft und einen unglaublichen Trainer." Im vergangenen Jahr wurde Vitinha unter Coach Luis Enrique Champions-League-Sieger.

Sein Vertrag in der französischen Hauptstadt läuft noch bis 2029.

VIDEO: Diese Legenden gewannen nie die Champions League

Mehr zum Thema

Erneute Verletzungspause für David Alaba

Erneute Verletzungspause für David Alaba

La Liga
Mit 27! Real-Star hat endlich seinen Führerschein

Mit 27! Real-Star hat endlich seinen Führerschein

La Liga
15
WM in Gefahr? Mbappe-Verletzung wohl schwerer als gedacht

WM in Gefahr? Mbappe-Verletzung wohl schwerer als gedacht

La Liga
2
Gelungener Deal: Freund soll Upamecano überzeugt haben

Gelungener Deal: Freund soll Upamecano überzeugt haben

Deutsche Bundesliga
2
Barcelona muss wochenlang auf Duo verzichten

Barcelona muss wochenlang auf Duo verzichten

La Liga
3
Real Sociedad steht nach Sieg gegen Bilbao im Copa-Finale

Real Sociedad steht nach Sieg gegen Bilbao im Copa-Finale

International
"Was ist das für ein Badekick?" - ÖFB-Legionär zu Bulgarien-Zeit

"Was ist das für ein Badekick?" - ÖFB-Legionär zu Bulgarien-Zeit

International
1

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Real Madrid Frankreich (Fußball) Gerüchteküche Paris Saint-Germain Vitinha