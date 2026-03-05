PSG-Star erteilt Real Madrid eine Absage

Vitinha ist momentan einer der besten Mittelfeldspieler der Welt.

Der Portugiese in Diensten von Paris Saint-Germain landete im vergangenen Jahr bei der Ballon-d'Or-Wahl hinter PSG-Teamkollege Ousmane Dembele und Barcelona-Ausnahmekönner Lamine Yamal auf dem dritten Platz.

"Es wäre dumm, zu gehen"

Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, wonach Real Madrid die Fühler nach Vitinha ausstreckt. Für 100 Millionen Euro dürfe der 35-fache Nationalspieler die Pariser verlassen, hieß es. Ein Sommer-Wechsel wird aber wohl nicht zustande kommen.

"Ich glaube, das ist momentan nicht das Beste für mich", sagte Vitinha bei "Canal 11" über einen potenziellen Transfer zu den Königlichen.

"Es wäre dumm, zu gehen", so der 26-Jährige. "Ich bin sehr gerne hier bei PSG, und meine Familie auch. Wir haben eine fantastische Mannschaft und einen unglaublichen Trainer." Im vergangenen Jahr wurde Vitinha unter Coach Luis Enrique Champions-League-Sieger.

Sein Vertrag in der französischen Hauptstadt läuft noch bis 2029.