Bayern-Probleme bei Laimer-Gespräche? Das sagt Christoph Freund

Mit Christoph Freund hat der FC Bayern München einen österreichischen Sportdirektor. Der Salzburger soll zuletzt im Vertragspoker mit Dayot Upamecano die entscheidende Rolle gespielt haben. Den Franzosen kennt er vom FC Red Bull Salzburg.

Freund verbindet auch mit Konrad Laimer eine Vorgeschichte in der Mozarstadt. Der deutsche Rekordmeister plant auch mit dem Rechtsverteidiger eine Verlängerung, bis 2027 hat dieser noch einen gültigen Vertrag.

Zuletzt hieß es allerdings, dass beide Parteien weit auseinander liegen, ein Deal gestalte sich schwierig.

Es ist ruhiger geworden

Nun nimmt der Bayern-Sportdirektor bei "Sky" zur Thematik Stellung. "Wir können es uns sehr gut vorstellen, dass Konny noch ganz lange Zeit bei uns bleibt", bekräftigt Freund Interesse an einer Ausdehnung der Zusammenarbeit.

Zu den Verhandlungen meint er: "Es ist immer wieder mal so, dass es beim ersten oder zweiten Gespräch direkt eine Einigung gibt. Momentan ist es etwas ruhiger."

Aktuell dürften die Gespräche ausgesetzt sein. Der 28-Jährige hat ab Sommer immerhin noch ein Jahr Restvertrag. Klubs aus England oder Spanien könnten sich als Alternativen für den ÖFB-Star auftun >>>