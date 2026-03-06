Laimer trifft bei klarem Heimerfolg der Bayern

Bayern München liefert am 25. Spieltag der deutschen Bundesliga eine Machtdemonstration ab und fegt Borussia Mönchengladbach in der Allianz Arena mit einem klaren 4:1 vom Platz.

Die Hausherren dominieren nach einer zunächst mutigen Anfangsphase der Gäste das Geschehen und verwandeln die zweite Halbzeit in eine einseitige Angelegenheit. Für Gladbach-Trainer Eugen Polanski wird die Luft nach diesem Debakel immer dünner.

Früher Gladbacher Mut weicht Münchner Dominanz

Dabei beginnen die Gäste aus Mönchengladbach durchaus mutig und prüfen bereits in den Anfangsminuten durch Rocco Reitz die Münchner Defensive.

Doch Kompanys Elf übernimmt mit zunehmender Spieldauer die Kontrolle und diktiert das Geschehen mit erdrückendem Ballbesitz von 67 Prozent. Der Bann bricht schließlich nach der 30-Minuten-Marke: Luis Diaz bringt die Bayern nach Vorarbeit von Leon Goretzka verdient mit 1:0 in Führung.

Die Hausherren lassen nicht locker und legen noch vor dem Pausenpfiff nach. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöht Konrad Laimer auf 2:0, diesmal auf Vorlage des Torschützen Diaz. Mit diesem komfortablen Vorsprung geht es in die Kabinen.

Rote Karte besiegelt das Gladbacher Schicksal

Der Abend entwickelt sich für die Fohlen zum Albtraum, als Rocco Reitz wegen einer Notbremse die Rote Karte sieht und vom Platz fliegt. Jamal Musiala verwandelt den fälligen Elfmeter eiskalt zum vorentscheidenden 3:0. In Überzahl spielen die Bayern ihre Dominanz voll aus und lassen Ball und Gegner laufen.

Von insgesamt 17 Schüssen finden neun den Weg auf das Tor der Gäste. Die logische Konsequenz ist das 4:0 durch Nicolas Jackson, der von Lennart Karl mustergültig bedient wird. Den Gästen gelingt in der Schlussphase nur noch Ergebniskosmetik: Der eingewechselte Wael Mohya nutzt eine der wenigen Unachtsamkeiten in der Münchner Abwehr und erzielt den Ehrentreffer zum 4:1-Endstand.

Die Statistik spricht eine klare Sprache: Neben der drückenden Überlegenheit bei Ballbesitz und Torchancen (9:3 Schüsse aufs Tor) dominieren die Bayern auch bei den Eckbällen mit 7:1. Nicolas Jackson kassiert noch eine gelbe Karte, was aber angesichts des deutlichen Sieges zur Nebensache wird.