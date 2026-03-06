Schalke 04 Schalke 04 SCH
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld ARM
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
NEWS

Immer wieder Dzeko! Schalke bleibt auf Aufstiegskurs

Die "Königsblauen" feiern dank dem Altstar einen Heimerfolg gegen Arminia Bielefeld. Konkurrent Elversberg gewinnt ebenfalls.

Schalke 04 gewinnt zum Auftakt der 25. Runde in der zweiten deutschen Bundesliga zuhause gegen Arminia Bielefeld mit 1:0. Mann des Spiels ist einmal mehr Altstar Edin Dzeko.

Der 39-jährige Bosnier erzielt in Minute 15 den entscheidenden und einzigen Treffer des Abends. Für Dzeko ist es bereits Treffer Nummer fünf in Spiel Nummer sieben. Dazu lieferte er noch drei Assists.

Auch Elversberg gewinnt

ÖFB-Legionär Dejan Ljubicic wird in der 78. Minute ausgewechselt. Durch den Heimsieg bleibt die Muslic-Elf Tabellenführer, zwei Punkte vor Elversberg.

Der erste Verfolger gewinnt im Parallelspiel zuhause gegen Nachzügler Magdeburg mit 1:0. Den Siegtreffer erzielt Lukasz Poreba spät (85.).

