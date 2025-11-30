Serie A: Napoli gewinnt Top-Spiel bei der Roma

Der SSC Napoli gewinnt in der 13. Runde der Serie A das Topspiel bei der AS Roma mit 1:0.

Die erste Hälfte gehört klar den Gästen aus Neapel, die auch sämtliche Chancen verzeichnen können. Noa Lang kriegt den Ball in Minute neun nicht an Mile Svilar vorbei, eine Direktabnahme von Giovanni di Lorenzo landet im Außennetz (18.).

Neres mit dem Goldtor

In der 27. Minute kann Svilar noch gegen seinen Mitspieler Gianluca Mancini parieren, der eine Flanke von Lang noch gefährlich ablenkt - bei Napolis Führungstreffer wenig später kann er nichts mehr ausrichten.

David Neres trifft in Minute 36 zum 0:1, die Vorlage liefert Ex-Sturm-Kicker Rasmus Höjlund.

Roma offensiv kaum existent

Nach der Pause pariert Svilar gegen Höjlund (60.), ansonsten sind Torchancen Mangelware. Die einzige Möglichkeit der Roma kann Vanja Milinkovic-Savic in der Schlussphase gegen den eingewechselten Tommaso Baldanzi entschärfen.

Durch den knappen Sieg ist Napoli in der Tabelle punktgleich mit dem Erstplatzierten Milan, beide haben 28 Zähler. Die AS Roma liegt mit einem Punkt weniger auf Rang vier.