AS Roma AS Roma ROM SSC Napoli SSC Napoli NAP
Endstand
0:1
0:1 , 0:0
  • David Neres
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Serie A: Napoli gewinnt Top-Spiel bei der Roma

Napoli kann eine von mehreren Chancen in Hälfte eins verwerten, die Roma kreiert kaum Chancen. Die "Gli Azzurri" sind nun punktgleich mit Spitzenreiter Milan.

Serie A: Napoli gewinnt Top-Spiel bei der Roma Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SSC Napoli gewinnt in der 13. Runde der Serie A das Topspiel bei der AS Roma mit 1:0.

Die erste Hälfte gehört klar den Gästen aus Neapel, die auch sämtliche Chancen verzeichnen können. Noa Lang kriegt den Ball in Minute neun nicht an Mile Svilar vorbei, eine Direktabnahme von Giovanni di Lorenzo landet im Außennetz (18.).

Neres mit dem Goldtor

In der 27. Minute kann Svilar noch gegen seinen Mitspieler Gianluca Mancini parieren, der eine Flanke von Lang noch gefährlich ablenkt - bei Napolis Führungstreffer wenig später kann er nichts mehr ausrichten.

David Neres trifft in Minute 36 zum 0:1, die Vorlage liefert Ex-Sturm-Kicker Rasmus Höjlund.

Roma offensiv kaum existent

Nach der Pause pariert Svilar gegen Höjlund (60.), ansonsten sind Torchancen Mangelware. Die einzige Möglichkeit der Roma kann Vanja Milinkovic-Savic in der Schlussphase gegen den eingewechselten Tommaso Baldanzi entschärfen.

Durch den knappen Sieg ist Napoli in der Tabelle punktgleich mit dem Erstplatzierten Milan, beide haben 28 Zähler. Die AS Roma liegt mit einem Punkt weniger auf Rang vier.

Mehr zum Thema

Inter gewinnt dank Martinez-Doppelpack in Pisa

Inter gewinnt dank Martinez-Doppelpack in Pisa

Serie A
Sieg gegen Lazio: Milan vorübergehend Tabellenführer

Sieg gegen Lazio: Milan vorübergehend Tabellenführer

Serie A
Nach Feuerwerk im Stadion: Ajax-Spiel wurde abgebrochen

Nach Feuerwerk im Stadion: Ajax-Spiel wurde abgebrochen

International
Mainz nach Niederlage gegen Freiburg im Tabellenkeller

Mainz nach Niederlage gegen Freiburg im Tabellenkeller

Deutsche Bundesliga
Ausgleich in 90+6: Frankfurt erkämpft Punkt gegen Wolfsburg

Ausgleich in 90+6: Frankfurt erkämpft Punkt gegen Wolfsburg

Deutsche Bundesliga
Trotz langer Unterzahl: Chelsea erkämpft Punkt gegen Arsenal

Trotz langer Unterzahl: Chelsea erkämpft Punkt gegen Arsenal

Premier League
HSV holt Last-Minute-Sieg gegen Stuttgart

HSV holt Last-Minute-Sieg gegen Stuttgart

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) AS Roma SSC Napoli