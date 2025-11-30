Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam AJA FC Groningen FC Groningen GRO
abgebrochen
NEWS

Nach Feuerwerk im Stadion: Ajax-Spiel wurde abgebrochen

Die Ultras wollten einem verstorbenen Fan Tribut zollen.

Nach Feuerwerk im Stadion: Ajax-Spiel wurde abgebrochen Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Das Fußballspiel zwischen Ajax Amsterdam und dem FC Groningen musste am Sonntag bereits nach 13 Minuten abgebrochen werden.

Grund dafür war eine ausufernde Pyroshow der Ajax-Ultras. Die Anhängerschaft der Amsterdamer zündeten in ihrem Block mehrere Lichtfeuer sowie Feuerwerkskörper, die aufs Spielfeld flogen.

Daraufhin sah sich der Schiedsrichter gezwungen die Partie abzubrechen. Anlass des Ganzen war der Tod eines Anhängers Anfang des Monats.

