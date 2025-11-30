Ajax put on a pyro show during their home match against FC Groningen tonight, honoring hooligan Tum, who sadly passed away earlier this month. pic.twitter.com/IBRy8fgW4B— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 30, 2025
abgebrochen
NEWS
Nach Feuerwerk im Stadion: Ajax-Spiel wurde abgebrochen
Die Ultras wollten einem verstorbenen Fan Tribut zollen.
Das Fußballspiel zwischen Ajax Amsterdam und dem FC Groningen musste am Sonntag bereits nach 13 Minuten abgebrochen werden.
Grund dafür war eine ausufernde Pyroshow der Ajax-Ultras. Die Anhängerschaft der Amsterdamer zündeten in ihrem Block mehrere Lichtfeuer sowie Feuerwerkskörper, die aufs Spielfeld flogen.
Daraufhin sah sich der Schiedsrichter gezwungen die Partie abzubrechen. Anlass des Ganzen war der Tod eines Anhängers Anfang des Monats.