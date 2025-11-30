Nach Feuerwerk im Stadion: Ajax-Spiel wurde abgebrochen

Das Fußballspiel zwischen Ajax Amsterdam und dem FC Groningen musste am Sonntag bereits nach 13 Minuten abgebrochen werden.

Grund dafür war eine ausufernde Pyroshow der Ajax-Ultras. Die Anhängerschaft der Amsterdamer zündeten in ihrem Block mehrere Lichtfeuer sowie Feuerwerkskörper, die aufs Spielfeld flogen.

Daraufhin sah sich der Schiedsrichter gezwungen die Partie abzubrechen. Anlass des Ganzen war der Tod eines Anhängers Anfang des Monats.