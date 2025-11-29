Am 13. Spieltag der Premier League verliert Tottenham Hotspur zuhause 1:2 gegen den FC Fulham.

Die Elf von Trainer Marco Silva erwischt im Tottenham Hotspur Stadium einen Traumstart. Bereits in der vierten Minute trifft Kenny Tete nach einer Vorlage von Samuel Chukwueze zur frühen Führung.

Nur zwei Minuten später legt Fulham nach: Harry Wilson erhöht nach Zuspiel von Joshua King auf 2:0 (6.) und sorgt für ungläubige Gesichter bei den Heimfans.

Die Gäste bleiben am Drücker und haben Pech, als ein Schuss von Samuel Chukwueze nur den Pfosten trifft (11.). Die Truppe von Thomas Frank, in deren Startelf auch der österreichische Legionär Kevin Danso steht, versucht danach, ins Spiel zurückzufinden.

Richarlison prüft Fulham-Torhüter Bernd Leno mit einem Kopfball (12.), doch die Spurs können ihre Dominanz im Ballbesitz vorerst nicht in Zählbares ummünzen.

Totenham-Anschlusstreffer zu wenig

Nach der Pause erhöht Tottenham den Druck deutlich. Die Bemühungen werden in der 59. Minute belohnt, als Mohammed Kudus nach Vorarbeit von Lucas Bergvall auf 1:2 verkürzt und neue Hoffnung aufkeimen lässt.

Der Treffer beflügelt die Hausherren, die nun auf den Ausgleich drängen. Sie erarbeiten sich zahlreiche Eckbälle, doch die Abschlüsse, unter anderem von den eingewechselten Wilson Odobert und Randal Kolo Muani, verfehlen ihr Ziel.

Fulham verteidigt leidenschaftlich und bleibt bei Kontern gefährlich, so scheitert der eingewechselte Kevin mit einem Schuss an Spurs-Torhüter Guglielmo Vicario (83.).

In einer hektischen Schlussphase gelingt es den Spurs nicht mehr, die gut organisierte Abwehr der Gäste zu durchbrechen. ÖFB-Legionär Kevin Danso spielte bei seinem fünften Premier-League-Startelfeinsatz in dieser Saison über die volle Distanz.