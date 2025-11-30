Angers SCO Angers SCO ANG RC Lens RC Lens RCL
Endstand
1:2
0:1 , 1:1
  • Harouna Djibirin
  • Florian Thauvin
  • Florian Thauvin
NEWS

Dank Baidoo-Assist: Lens springt an die Tabellenspitze

Der Österreicher verhalf seinem Team zu einem wichtigen Sieg gegen Angers. Nun ist man Spitzenreiter.

Dank Baidoo-Assist: Lens springt an die Tabellenspitze Foto: © GEPA
Der RC Lens ist neuer Tabellenführer in der französischen Ligue 1.

Dank eines 2:1-Siegs bei SCO Angers können die Nordfranzosen an PSG, die gestern 0:1 bei Monaco verloren haben, vorbeiziehen. Matchwinner von Lens ist der französische Nationalspieler Florian Thauvin, der beide Treffer erzielte (45.), (74.). Für Angers traf Djibirin (76.).

Einen großen Anteil am Sieg hatte auch ÖFB-Legionär Samson Baidoo. Der Innenverteidiger, der die vollen 90 Minuten absolvierte, bereitete Thauvins zweiten Treffer vor.

