Raphinha mit Dreierpack! Barcelona mit Kantersieg gegen Sevilla

Der FC Barcelona feiert in der 28. Runde der spanischen LaLiga einen souveränen 5:2-Sieg gegen den FC Sevilla.

Ohne Lamine Yamal in der Startelf sorgt Raphinha in der 9. Minute per Elfmeter für die frühe Führung. Nur knapp zehn Minuten später zeigt der Schiedrichter erneut auf den Punkt. Wieder tritt Raphinha an und wieder verwandelt er (21.).

Kurz vor Ende der ersten Hälfte setzt sich Marc Bernal dann über links durch und findet Dani Olmo. Der schiebt in souveräner Manier zum 3:0 ein (38.).

Hoffnung währt nicht lang

Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte kommt bei Sevilla nochmal ein kurzer Hoffnungsschimmer auf. Oso schiebt für die Andalusier ein (45+4.).

Allerdings ist es früh in der zweiten Hälfte erneut Raphinha der die Hoffnung von Sevilla wieder begräbt. Der Brasilianer wird am Strafraumrand von Fermin Lopez angespielt und trifft mit einem abgefälschten Schuss zu seinem Dreierpack (51.).

In der 60. Minute macht Winter-Neuzugang Joao Cancelo dann alles klar. Der Portugiese krönt mit einem schönen Treffer seine starke Leistung.

Gavi feiert Comeback

Danach haben die Katalanen noch einige Möglichkeiten weiter zu erhöhen, doch vor dem Tor fehlt das Glück.

Dennoch erhebt sich kurz vor Ende nochmal das ganze Camp Nou, denn Gavi wird nach über 200 Tagen Verletzungspause für Raphinha eingewechselt.

Kurz vor Ende betreibt Sow noch Ergebniskosmetik und stellt auf 5:2 (90+2).

In der Tabelle baut die "Blaugrana" ihre Tabellenführung auf Real Madrid wieder auf vier Punkte aus. Sevilla ist als 14. hingegen weiter im Abstiegskampf.