Juventus siegt auswärts knapp, aber verdient

Juventus Turin holt in der 29. Runde der Serie A mit einem 1:0-Sieg bei Udinese drei wichtige Punkte und mischt weiter voll um die Champions-League-Plätze mit.

Die Turiner sind über weite Strecken des Spiels besser und haben schon in der 14. Minute eine gute Chance, Jeremie Bogas Schuss kann Udinese-Goalie Maduka Okoye aber noch halten. In der 38. Minute steht es dann aber 1:0, nach einem präzisen Zuspiel von Kenan Yildiz muss Boga nur noch zur Führung einschieben.

Es ist das dritte Ligaspiel in Folge, in dem der Linksaußen von der Elfenbeinküste, der als Leihgabe von OGC Nizza kam, einen Treffer erzielen kann.

Abseits-Treffer zurückgenommen

Im Gegenzug hat Udinese Calcio seine beste Chance, Arthur Atta vergibt aber einen Abpraller. Gleich darauf hat wiederum Juventus die Chance, die Führung auszubauen, Okoye verhindert aber den Doppelpack von Boga nach einem guten Flachschuss ins linke Eck.

In der zweiten Hälfte trifft die Alte Dame ein weiteres Mal, der Schiedsrichter nimmt den Treffer von Francisco Conceicao nach VAR-Eingriff wegen Abseits aber zurück. Damit bleibt es beim knappen 1:0, das die Turiner aber locker über die Zeit bringen.

Damit rückt Juventus Turin in der Tabelle auf Rang vier und damit einen fixen Champions-League-Platz vor, die beiden Konkurrenten Como und AS Roma liegen zwei Punkte dahinter und matchen sich am Sonntag im direkten Aufeinandertreffen. Udinese liegt im Tabellenmittelfeld auf Rang elf.