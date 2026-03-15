Dzeko fliegt! Schalke verspielt Heimsieg - ÖFB-Kicker trifft

Der FC Schalke 04 lässt wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen!

Die Elf von Trainer Miron Muslic kommt im Topspiel der 26. Runde in der 2. Deutschen Bundesliga zuhause gegen Hannover 96 nur zu einem 2:2-Remis. Ein Platzverweis von Edin Dzeko lässt die Partie kippen, ÖFB-Legionär Benedikt Pichler wird zum Helden für die 96er.

Dzeko bringt die Königsblauen noch von der Strafraumkante mit 1:0 in Führung (29.). Kurze Zeit später erhöht Kenan Karaman per Kopf (38.).

Dzeko sieht Rot

In der zweiten Hälfte schwächen sich die Schalker jedoch selbst. Dzeko trifft Husseyn Chakroun mit hohem Bein am Bauch und fliegt dafür mit Rot vom Platz (52.). ÖFB-Legionär Dejan Ljubicic spielt bis zur 71. Minute.

Hannover hat in Überzahl zwar über 70 Prozent Ballbesitz, findet aber keine Lücke gegen gut organisierte Schalker.

In der Schlussphase kommen die 96er dann dennoch zu ihrem Anschlusstor: Zuerst vergibt Kapitän Enzo Leopold vom Punkt, bei der anschließenden Ecke trifft Maik Nawrocki dafür per Kopf (84.).

Pichler trifft

Und dabei soll es nicht bleiben: ÖFB-Legionär Benedikt Pichler kommt in der 77. Minute und erzielt der achten Minute der Nachspielzeit per Kopf nach einem Einwurf doch noch den Ausgleichstreffer für die Gäste.

Für Schalke ist das ein Rückschlag im Titelkampf, Hannover bleibt dadurch voll im Aufstiegsrennen dabei.

Die Tabelle der 2. deutschen Bundesliga >>>

Bobzien trifft doppelt für Dresden

Heimsiege gibt es auch in den Parallelspielen für Kaiserslautern und Dresden.

Der 1. FC Kaiserslautern schlägt den Karlsruher SC verdient mit 3:0. Die Tore erzielen Semih Sahin (3.), der Ex-Salzburger Mergim Berisha (14.) und Mahir Emreli (90.+4). ÖFB-Legionär Christoph Kobald wird beim KSC zur Pause ausgewechselt.

Einen Kantersieg feiert hingegen Dynamo Dresden im Kellerduell mit Preußen Münster. Die Sachsen gewinnen deutlich mit 6:0. Ex-Klagenfurt Stürmer Ben Bobzien trifft dabei doppelt (14./18.). Die weiteren Tore erzielen Hauptmann (31./57.), Vermeij (59.) und Ceka (74.).