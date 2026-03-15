Trotz Überzahl! Crystal Palace verpasst Sieg gegen Leeds

Am 30. Spieltag der Premier League kommt Crystal Palace nicht über ein 0:0 gegen Leeds United hinaus.

Die von Oliver Glasner betreute Heimmannschaft übernimmt vor heimischem Publikum von Beginn an die Kontrolle und verzeichnet am Ende des Spiels deutliche 66 Prozent Ballbesitz.

Trotz dieser Feldüberlegenheit erarbeitet sich die von Daniel Farke trainierte Elf aus Leeds immer wieder gefährliche Kontermomente und Abschlüsse. Vor allem Calvert-Lewin prüft die gegnerische Abwehr konsequent, scheitert jedoch mehrfach mit Kopfbällen am Keeper der Hausherren.

Kurz vor der Pause überschlagen sich dann die Ereignisse auf dem Spielfeld. Zunächst entscheidet Schiedsrichter Thomas Bramall nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten auf Elfmeter für Farkes Truppe, nachdem Will Hughes ein Foul begeht. Calvert-Lewin tritt an, vergibt den entscheidenden Strafstoß jedoch (45.).

In der fünften Minute der Nachspielzeit schwächen sich die Gäste schließlich gravierend selbst: Gabriel Gudmundsson wird nach seiner zweiten Gelben Karte des Feldes verwiesen.

Sturmlauf in Überzahl bleibt unbelohnt

Im zweiten Durchgang dominiert Glasners Team gegen nur noch zehn verbliebene Akteure von Leeds das Geschehen noch deutlicher.

Crystal Palace erzeugt durch Eckbälle und weite Einwürfe in der gegnerischen Hälfte viel Druck und drängt auf die Führung. Trotz Abschlüssen von Evann Guessand und dem eingewechselten Jean-Philippe Mateta bleibt der Torerfolg jedoch aus.

Der vermeintliche Höhepunkt der zweiten Halbzeit ereignet sich in der 79. Spielminute: Nach einem Vorstoß zappelt der Ball im Netz von Leeds United, doch der Video-Assistent schaltet sich umgehend ein und der Treffer wird aberkannt.

Trotz der deutlichen Unterlegenheit in der Ballbesitzstatistik verteidigen die Gäste den eigenen Strafraum leidenschaftlich und kommen kurz vor dem Schlusspfiff sogar noch zu einer unverhofften Konterchance, als Anton Stach einen Schuss auf das Tor abfeuert, der jedoch rechtzeitig pariert wird.

Wichtiger Punkt im Abstiegskampf

Am Ende sichert sich Leeds United dank einer kämpferischen Defensivleistung in Unterzahl einen immens wichtigen Punkt für die Liga-Moral.

In der Tabelle fällt Crystal Palace durch das Remis mit 38 Punkten vom 13. auf den 14. Platz zurück, da die Konkurrenz in dieser Runde dreifach punkten kann.

Leeds United behauptet mit nun 31 Punkten den 15. Rang und behält damit ein sehr solides Polster auf die hart umkämpften Abstiegsplätze.

Sesko trifft bei United-Sieg

Manchester United sammelt im Kampf um die Champions-League-Plätze drei wichtige Punkte.

Casemiro bringt die „Red Devils“ in der 53. Minute in Führung, doch Ross Barkley gleicht nur elf Minuten später aus (64.).

Anschließend sichern Matheus Cunha (71.) und Ex-Salzburger Benjamin Šeško (81.) mit ihren Treffern einen letztlich verdienten Erfolg.