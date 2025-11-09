Olympique Lyon Olympique Lyon OL Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG
Endstand
2:3
1:2 , 1:1
  • Afonso Bastardo Moreira
  • Ainsley Maitland-Niles
  • Warren Zaire-Emery
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Joao Neves
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Neves beschert PSG Last-Minute-Erfolg über Lyon

Bist tief in die Nachspielzeit steht es Remis, dann schlägt der Portugiese zu.

Neves beschert PSG Last-Minute-Erfolg über Lyon Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Paris Saint-Germain feiert am zwölften Spieltag der französischen Ligue 1 einen dramatischen 3:2-Auswärtssieg bei Olympique Lyon.

In einer packenden Partie geht die Enrique-Elf zweimal in Führung, Lyon gleicht jedoch ebenso oft aus, bevor Joao Neves die Hauptstädter in der Nachspielzeit (90.+5) zum Sieg köpft.

Mit dem Erfolg festigt PSG die Tabellenführung, während Lyon auf Rang sieben abrutscht.

Doppel-Assist von Vitinha

Luis Enriques Team übernimmt von Beginn an die Spielkontrolle. Warren Zaire-Emery trifft nach Vorarbeit von Vitinha zum 1:0 (26.). Die Antwort der Gastgeber folgt prompt: Afonso Bastardo Moreira erzielt nach Zuspiel von Moussa Niakhate den Ausgleich (30.).

Khvicha Kvaratskhelia bringt PSG nach einem weiteren Assist von Vitinha erneut in Front (33.). Ein Schuss von Nicolas Tagliafico landet kurz vor der Pause nur am Pfosten (42.), sodass es mit einer knappen 2:1-Führung für die Pariser in die Halbzeit geht.

Platzverweis gegen Tagliafico

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Lyon kämpferisch und belohnt sich früh: Ainsley Maitland-Niles sorgt in der 50. Minute nach Vorlage von Tyler Morton für das 2:2.

In der Folge entwickelt sich ein offenes Spiel. Die Schlussphase wird turbulent: Zuerst sieht Lyons Nicolas Tagliafico die Gelb-Rote Karte (90.+3), dann nützt PSG die numerische Überlegenheit eiskalt aus. Nach einer Ecke von Lee Kang-in steigt Joao Neves am höchsten und köpft zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer ein (90.+5).

Mit diesem Sieg in letzter Minute festigt Paris Saint-Germain seine Position an der Tabellenspitze und hält die Verfolger auf Distanz. Für Olympique Lyon ist die Niederlage ein herber Rückschlag im Kampf um die internationalen Startplätze.

Die Spieler mit den meisten Einsatzminuten der Saison 24/25

#20 - Stefan Tarnovanu - 5.333 Minuten
#19 - Vinicius Junior - 5.339 Minuten

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Baidoo und Lens schießen Ex-Hütter-Klub Monaco ab

Baidoo und Lens schießen Ex-Hütter-Klub Monaco ab

International
19
Inter erklimmt mit Sieg über Lazio die Tabellenspitze

Inter erklimmt mit Sieg über Lazio die Tabellenspitze

Serie A
Mainz bleibt in der Krise: Eintracht siegt knapp

Mainz bleibt in der Krise: Eintracht siegt knapp

Deutsche Bundesliga
VfL Wolfsburg bestätigt: Coach Simonis muss gehen

VfL Wolfsburg bestätigt: Coach Simonis muss gehen

Deutsche Bundesliga
3
Wieder keine Punkte für Augsburg: Undav sichert Stuttgart-Sieg

Wieder keine Punkte für Augsburg: Undav sichert Stuttgart-Sieg

Deutsche Bundesliga
Manchester City lässt Liverpool im PL-Kracher keine Chance

Manchester City lässt Liverpool im PL-Kracher keine Chance

Premier League
2
Deutsche Bundesliga LIVE: Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05

Deutsche Bundesliga LIVE: Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Fußball Ligue 1 Fußball International Paris Saint-Germain Olympique Lyon