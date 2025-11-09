Neves beschert PSG Last-Minute-Erfolg über Lyon

Paris Saint-Germain feiert am zwölften Spieltag der französischen Ligue 1 einen dramatischen 3:2-Auswärtssieg bei Olympique Lyon.

In einer packenden Partie geht die Enrique-Elf zweimal in Führung, Lyon gleicht jedoch ebenso oft aus, bevor Joao Neves die Hauptstädter in der Nachspielzeit (90.+5) zum Sieg köpft.

Mit dem Erfolg festigt PSG die Tabellenführung, während Lyon auf Rang sieben abrutscht.

Doppel-Assist von Vitinha

Luis Enriques Team übernimmt von Beginn an die Spielkontrolle. Warren Zaire-Emery trifft nach Vorarbeit von Vitinha zum 1:0 (26.). Die Antwort der Gastgeber folgt prompt: Afonso Bastardo Moreira erzielt nach Zuspiel von Moussa Niakhate den Ausgleich (30.).

Khvicha Kvaratskhelia bringt PSG nach einem weiteren Assist von Vitinha erneut in Front (33.). Ein Schuss von Nicolas Tagliafico landet kurz vor der Pause nur am Pfosten (42.), sodass es mit einer knappen 2:1-Führung für die Pariser in die Halbzeit geht.

Platzverweis gegen Tagliafico

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Lyon kämpferisch und belohnt sich früh: Ainsley Maitland-Niles sorgt in der 50. Minute nach Vorlage von Tyler Morton für das 2:2.

In der Folge entwickelt sich ein offenes Spiel. Die Schlussphase wird turbulent: Zuerst sieht Lyons Nicolas Tagliafico die Gelb-Rote Karte (90.+3), dann nützt PSG die numerische Überlegenheit eiskalt aus. Nach einer Ecke von Lee Kang-in steigt Joao Neves am höchsten und köpft zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer ein (90.+5).

Mit diesem Sieg in letzter Minute festigt Paris Saint-Germain seine Position an der Tabellenspitze und hält die Verfolger auf Distanz. Für Olympique Lyon ist die Niederlage ein herber Rückschlag im Kampf um die internationalen Startplätze.