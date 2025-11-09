Wieder keine Punkte für Augsburg: Undav sichert Stuttgart-Sieg

In einem packenden Fünf-Tore-Thriller bezwingt der VfB Stuttgart den FC Augsburg in der heimischen MHP Arena mit 3:2. Die Hoeneß-Elf sichert sich damit am zehnten Spieltag der deutschen Bundesliga einen wichtigen Heimsieg.

Augsburg geht zweimal in Führung

Die Partie beginnt rasant: Fabian Rieder bringt die Gäste in der 8. Minute in Führung. Doch Stuttgart schlägt schnell zurück: Maximilian Mittelstadt gleicht per Elfmeter in der 18. Minute aus, nachdem der VAR eingegriffen hat.

Augsburg lässt sich davon nicht beeindrucken und geht durch Han-Noah Massengo in der 26. Minute erneut in Front. Der VfB zeigt jedoch Moral, und Deniz Undav erzielt noch vor der Pause den erneuten Ausgleich (39.).

Undav entscheidet das Spiel

Nach dem Seitenwechsel übernimmt Stuttgart zunehmend die Kontrolle und drängt auf den Führungstreffer. Mit 63 Prozent Ballbesitz erspielen sich die Schwaben mehrere Chancen.

In der 80. Minute ist es dann erneut Undav, der mit seinem zweiten Treffer des Tages zum Matchwinner avanciert und das viel umjubelte 3:2 erzielt. Obwohl Augsburg in der Schlussphase durch Elias Saad noch eine gute Gelegenheit hat, verteidigen die Stuttgarter den knappen Vorsprung erfolgreich.

Durch diesen Erfolg festigt der VfB Stuttgart seinen vierten Tabellenplatz und bleibt punktgleich mit Borussia Dortmund im Rennen um die Champions-League-Plätze. Für den FC Augsburg bedeutet die Niederlage hingegen einen Rückschlag im Abstiegskampf; die Wagner-Elf rutscht auf Rang 15 ab.