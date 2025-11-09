Mainz bleibt in der Krise: Eintracht siegt knapp

Eintracht Frankfurt feiert am zehnten Spieltag der deutschen Bundesliga einen 1:0-Heimsieg gegen den FSV Mainz.

Ritsu Doan erzielt in der über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung den entscheidenden Treffer spät (80.). Durch diesen Sieg rücken die Frankfurter auf den siebenten Tabellenplatz vor, während Mainz auf dem vorletzten Rang verbleibt.

Torlos zur Pause

Der erste Durchgang im Deutsche Bank Park verläuft ohne Höhepunkte. Die Mannschaften neutralisieren sich großteils im Mittelfeld; klare Torszenen bleiben Mangelware.

Abseitsentscheidungen gegen Kaishu Sano (7.) und Ansgar Knauff (15.) unterbinden frühe Offensivbemühungen. Auch mehrere Eckbälle bringen keine Gefahr, es geht torlos in die Pause.

Doan mit dem Goldtor

Nach Wiederanpfiff erhöht die Elf von Trainer Dino Toppmöller den Druck, bleibt aber vorerst erfolglos. Die Partie gewinnt an Intensität, was sich in mehreren Verwarnungen für die Mainzer Gäste zeigt.

ÖFB-Teamspieler Philipp Mwene sieht die Gelbe Karte (68.) und wird kurz vor Schluss durch Landsmann Nikolas Veratschnig ersetzt (90.). In der 80. Minute überwindet Ritsu Doan die Mainzer Defensive und erzielt den umjubelten 1:0-Führungstreffer.

Die Truppe von Bo Henriksen versucht in der Schlussphase mit frischen Offensivkräften den Ausgleich zu erzwingen. Trotz Bemühungen gelingt es den Gästen nicht, die Frankfurter Abwehr ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Ihr einziger Torschuss im gesamten Spiel verfehlt in der 75. Minute sein Ziel.

Frankfurt feiert einen wichtigen Heimsieg, der die Ambitionen auf internationale Plätze untermauert, während sich für den FSV Mainz die Lage im Abstiegskampf zuspitzt.