Nullnummer! Real lässt gegen Außenseiter Punkte liegen

In der spanischen LaLiga trennen sich Rayo Vallecano und Real Madrid am zwölften Spieltag mit einem torlosen 0:0.

In einer intensiven Partie mit Gelegenheiten auf beiden Seiten, darunter ein früher Versuch von Arda Güler für die Gäste (3.), findet der Ball jedoch nie den Weg ins Tor.

Während Real Madrid mit dem Punkt die Tabellenführung ausbaut, rutscht das Team aus Vallecas auf den zwölften Platz ab.

Offener Schlagabtausch in Hälfte eins

Die favorisierten Gäste starten druckvoll in die Begegnung, als Arda Güler bereits in der dritten Minute Rayo-Schlussmann Augusto Batalla prüft.

Die Elf von Trainer Inigo Perez zeigt sich aber unbeeindruckt und meldet sich kurz darauf durch einen Freistoß von Andrei Ratiu (6.) an, der sein Ziel jedoch verfehlt.

Im weiteren Verlauf entwickelt sich ein ausgeglichenes Spiel: Zuerst zwingt Ratiu Real-Keeper Thibaut Courtois zu einer Parade (20.), ehe auf der Gegenseite Vinicius Junior am heimischen Torhüter scheitert (22.).

Ein Dämpfer für die Gastgeber ist der verletzungsbedingte Ausfall von Pedro Díaz, der bereits nach 27 Minuten vom Feld muss.

Reals Offensive bleibt ohne Durchschlagskraft

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt die Partie umkämpft, zwingende Torchancen sind aber zunächst selten. Die Truppe von Xabi Alonso erhöht mit Fortdauer der Partie den Druck, doch die Versuche von Federico Valverde (69.) und dem eingewechselten Eder Militao (87.) werden allesamt entschärft.

Die Gäste können auch aus insgesamt acht Eckbällen kein Kapital schlagen. Rayo Vallecano verteidigt leidenschaftlich und setzt durch Konter immer wieder Nadelstiche, ohne die Abwehr des Tabellenführers jedoch ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten bringen keine neuen Impulse mehr.

Am Ende belohnt sich Rayo Vallecano mit einer disziplinierten Defensivleistung und sichert sich einen verdienten Punkt gegen den Stadtrivalen.

Für Real Madrid reißt damit eine Serie von vier Siegen in Folge, der Vorsprung an der Tabellenspitze wächst dennoch auf fünf Zähler an. ÖFB-Star David Alaba steht bei den Madrilenen zwar im Kader, kommt in dieser Partie aber nicht zum Einsatz.