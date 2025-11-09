Inter Mailand Inter Mailand INT Lazio Rom Lazio Rom LAZ
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Inter erklimmt mit Sieg über Lazio die Tabellenspitze

Die "Nerazzurri" holen gegen die Römer ihren achten Saisonsieg.

Inter erklimmt mit Sieg über Lazio die Tabellenspitze Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Inter Mailand erobert am elften Spieltag der Serie A mit einem 2:0-Sieg gegen Lazio Rom die Tabellenspitze.

Im heimischen Giuseppe Meazza erzielen Lautaro Martinez (3.) und Ange Bonny (62.) die entscheidenden Treffer. Inter liegt nun punktgleich mit der AS Roma an der Spitze, während Lazio auf Rang neun zurückfällt.

Lazio tut sich schwer

Inter diktiert von Beginn an das Spielgeschehen. Lautaro Martinez bringt die Mailänder nach einer Vorlage von Alessandro Bastoni früh in Führung. Kurz darauf verpasst er per Kopf das zweite Tor nur knapp.

Lazios Maurizio Sarri und sein Team finden nur schwer in die Partie. Gustav Isaksen kommt zur ersten nennenswerten Chance, doch Inter-Goalie Yann Sommer pariert stark. Inter gelingt es aber nicht, die Führung vor der Pause auszubauen.

Zielinski-Tor zählt nicht

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Inter das dominierende Team. Matteo Guendouzi gibt für Lazio ein Lebenszeichen ab, doch die Mailänder sorgen für die Vorentscheidung: Ange Bonny erhöht nach Zuspiel von Federico Dimarco auf 2:0.

Ein weiterer Inter-Treffer durch Zielinski wird nach VAR-Überprüfung annulliert. Die Römer geben nicht auf: Oliver Provstgaard trifft die Latte, und auch Tijjani Noslin und Luca Pellegrini scheitern in der Schlussphase an Torhüter Sommer. Am Ende bleibt es aber beim 2:0-Erfolg für Inter.

Mehr zum Thema

Bologna zwingt Meister Napoli in die Knie

Bologna zwingt Meister Napoli in die Knie

Serie A
Milan gibt gegen Parma Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand

Milan gibt gegen Parma Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand

Serie A
Mainz bleibt in der Krise: Eintracht siegt knapp

Mainz bleibt in der Krise: Eintracht siegt knapp

Deutsche Bundesliga
VfL Wolfsburg bestätigt: Coach Simonis muss gehen

VfL Wolfsburg bestätigt: Coach Simonis muss gehen

Deutsche Bundesliga
3
Wieder keine Punkte für Augsburg: Undav sichert Stuttgart-Sieg

Wieder keine Punkte für Augsburg: Undav sichert Stuttgart-Sieg

Deutsche Bundesliga
Manchester City lässt Liverpool im PL-Kracher keine Chance

Manchester City lässt Liverpool im PL-Kracher keine Chance

Premier League
2
Deutsche Bundesliga LIVE: Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05

Deutsche Bundesliga LIVE: Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Inter Mailand Lazio Rom