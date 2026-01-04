Crystal Palace und Glasner beziehen eine Pleite bei Newcastle

Crystal Palace bezieht am 20. Spieltag der Premier League eine 0:2-Auswärtspleite bei Newcastle United.

Dabei ergreifen die Gastgeber früh die Initiative und sorgen für mehr Torgefahr. Nach 20 Minuten drückt Anthony Gordon den Ball auch über die Linie, aber der VAR verhindert den Gegentreffer für die Glasner-Elf.

Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte kommen die "Eagles" zur ersten Großchance. William Hughes schießt den Ball nach einem starken Steckpass aber an der rechten Stange vorbei (45.+4).

Zwei Gegentreffer nach der Pause führen zur Pleite

Nach dem Seitenwechsel kommen die Heimischen allerdings zum Führungstreffer. Bruno Guimaraes köpft aus wenigen Metern zum 1:0 ein (71.).

Lediglich sieben Minuten danach drückt Malick Thiaw das Leder nach einem Eckball zur 2:0-Führung für die "Magpies" über die Linie.

Daher bleiben Oliver Glasner und seine "Eagles" (27 Punkte) auch im fünften Ligaspiel in Folge sieglos und fallen auf den 14. Platz zurück. Newcastle United (29) rangiert an der neunten Stelle.

Ex-Salzburg-Profi bringt die "Red Devils" zur Verzweiflung

Manchester United muss sich indes mit einem 1:1-Remis bei Leeds United zufriedengeben.

Unmittelbar nach der Stundenmarke bringt Ex-Salzburg-Profi Brenden Aaronson die Hausherren mit einem Flachschuss ins rechte Eck in Führung (62.).

Nur drei Minuten danach egalisieren die "Red Devils" aber den Rückstand. Matheus Cunha trifft aus halbrechter Position im Strafraum zum 1:1 (65.). Den erhofften Auswärtssieg verpasst die Amorim-Elf allerdings.

Damit lässt Manchester United im Kampf um die Champions-League-Plätze erneut wichtige Punkte liegen und steht mit 31 Zählern auf Rang fünf.

Tottenham verpasst trotz Halbzeitführung den Heimsieg

Auch Tottenham Hotspur muss sich gegen Sunderland mit einem 1:1 vor heimischer Kulisse begnügen.

Den Spurs gelingt vor der Pause gegen ein äußerst defensives Sunderland der Führungstreffer. Ben Davies lenkt einen Abschluss aus kurzer Distanz in die rechte Ecke zum 1:0 ab (30.).

Allerdings wird der Aufsteiger nach der Pause offensiver und schafft auch den Ausgleich. Kurz vor der Schlussphase sorgt Brian Brobbey mit einem Schuss ins linke Eck für den 1:1-Endstand (80.).

Tottenham bleibt damit auf dem schwachen 13. Tabellenrang, Sunderland ist Achter.