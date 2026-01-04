Lazio Rom Lazio Rom LAZ SSC Napoli SSC Napoli NAP
Endstand
0:2
0:2 , 0:0
  • Leonardo Spinazzola
  • Amir Rrahmani
NEWS

Napoli bleibt dank Auswärtssieg über Lazio an der Spitze dran

Die Conte-Elf setzt sich gegen die Römer durch und liegt weiter in Schlagdistanz zu Rang eins.

Napoli bleibt dank Auswärtssieg über Lazio an der Spitze dran Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die SSC Napoli gewinnt in Runde 18 der Serie A auswärts mit 2:0 bei Lazio Rom.

Napoli schiebt sich damit auf den zweiten Tabellenrang vor, während Lazio auf Platz neun abrutscht.

Die Gäste dominieren von Beginn an mit 66 Prozent Ballbesitz. Lazio bleibt offensiv harmlos. Leonardo Spinazzola (13.) und Amir Rrahmani (32.), beide nach Vorarbeit von Matteo Politano, sorgen für die frühe Führung und erhöhen. Kurz vor der Pause trifft Eljif Elmas (38.) für die Hausherren nur die Querlatte.

Kartenflut in der Schlussphase

Im zweiten Durchgang kontrolliert Napoli weiter das Tempo, muss aber die Verletzung von David Neres (67.) verkraften.

Die Schlussphase ist von Härte geprägt: Lazios Tijjani Noslin (81.) sieht Gelb-Rot. Wenige Minuten später schickt Schiedsrichter Davide Massa Lazios Adam Marusic und Napolis Joker Pasquale Mazzocchi (88.) mit glatt Rot vom Platz. Den Schlusspunkt setzt Matteo Guendouzi (90.), dessen Kopfball für die dezimierten Gastgeber nur das Aluminium trifft.

Mit nun 37 Punkten sitzt der SSC Napoli dem Spitzenreiter AC Milan, der bei 38 Zählern hält, direkt im Nacken. Lazio Rom verliert durch diese Heimschlappe weiter an Boden im Rennen um die internationalen Plätze und verbleibt im Mittelfeld der Tabelle.

