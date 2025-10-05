FC Barcelona mit deutlicher Niederlage gegen Sevilla

Am 8. Spieltag der spanischen LaLiga verliert der FC Barcelona überraschend deutlich beim FC Sevilla mit 1:4.

Die Mannschaft von Trainer Matias Almeyda geht durch einen Elfmeter von Ex-Barca-Kicker Alexis Sanchez (13.) und einen Treffer von Isaac Romero (37.) früh in Führung, ehe Marcus Rashford für die Gäste verkürzt (45.+7).

Durch diesen überzeugenden Sieg klettert Sevilla auf den vierten Tabellenplatz, während die Katalanen die Tabellenführung an Real Madrid abgeben müssen.

Zum ersten Mal gegen Ex-Klub getroffen

Die Partie im Ramon Sanchez Pizjuan beginnt intensiv, wobei die Hausherren den besseren Start erwischen.

Nach einem Hinweis des Videoassistenten entscheidet Schiedsrichter Alejandro Muniz Ruiz auf Elfmeter, den Alexis Sanchez souverän zur frühen Führung verwandelt. Es ist sein erster Treffer gegen Barcelona (fünf Spiele), wo Sanchez von 2011 bis 2014 spielte.

Obwohl Barcelona mehr Ballbesitz verzeichnet, bleibt die Heimmannschaft das gefährlichere Team und belohnt sich in der 37. Minute erneut, als Isaac Romero nach Vorlage von Ruben Vargas auf 2:0 erhöht.

Kurze Hoffnung dank Rashford

Vor dem Pausenpfiff schöpft Hansi Flicks Elf jedoch neue Hoffnung, nachdem Marcus Rashford nach Zuspiel von Pedri den Anschlusstreffer erzielt.

Nach dem Seitenwechsel übernimmt der FC Barcelona zunehmend die Kontrolle und drängt auf den Ausgleich. Die größte Gelegenheit dazu bietet sich in der 76. Minute, als den Gästen ebenfalls ein Strafstoß zugesprochen wird.

Robert Lewandowski tritt an, scheitert jedoch und vergibt damit die goldene Möglichkeit zum 2:2. Dieser Fehlschuss erweist sich als Wendepunkt, denn Sevilla findet zurück ins Spiel und bestraft die vergebene Chance eiskalt.

Jose Carmona sorgt in der 90. Minute mit seinem Treffer zum 3:1 für die Vorentscheidung, bevor der eingewechselte Akor Adams in der sechsten Minute der Nachspielzeit den 4:1-Endstand herstellt.