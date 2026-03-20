Manchester United lässt spät Punkte in Bournemouth liegen

Am 31. Spieltag der Premier League trennen sich der AFC Bournemouth und Manchester United in einem umkämpften Spiel mit einem 2:2-Unentschieden.

In der ersten Halbzeit begegnen sich die Teams weitgehend auf Augenhöhe, wobei die Hausherren mit 55 Prozent Ballbesitz leichte Feldvorteile verzeichnen.

Iraolas Elf erarbeitet sich durchaus Chancen, doch Abschlüsse von Rayan und Marcus Tavernier verfehlen das Ziel oder werden pariert.

Auf der Gegenseite strahlt Carricks Truppe vor allem durch Standardsituationen Gefahr aus. Bruno Fernandes tritt gleich mehrere Eckbälle in den Strafraum und prüft Torhüter Djordje Petrovic mit gezielten Schüssen, während auch Amad Diallo und Matheus Cunha gute Möglichkeiten für die Gäste liegen lassen.

Torreiche zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel nimmt die Partie spürbar an Fahrt auf. In der 61. Minute bricht der Bann, nachdem Alex Jimenez im eigenen Strafraum ein Foul begeht und die Gelbe Karte sieht. Bruno Fernandes tritt zum fälligen Elfmeter an und verwandelt souverän zur 1:0-Führung für die Gäste.

Die Antwort von Bournemouth lässt allerdings nicht lange auf sich warten: Adrien Truffert bedient Ryan Christie, der nur sechs Minuten später den Ausgleich erzielt (67.).

Das Spiel bleibt extrem kurzweilig, denn ein bitteres Eigentor von James Hill bringt Manchester United prompt wieder in Front (71.).

Die Heimmannschaft wirft in der Folge alles nach vorne und hat Pech, als ein Schuss von Alex Scott krachend am Pfosten landet.

Dramatische Schlussphase

Die entscheidende Wende ereignet sich in der Schlussphase. Harry Maguire verursacht einen weiteren Elfmeter und sieht dafür glatt Rot, wodurch die Gäste die restliche Spielzeit in Unterzahl bestreiten müssen.

Der kurz zuvor eingewechselte Kroupi übernimmt die Verantwortung und trifft per Strafstoß zum viel umjubelten 2:2-Endstand (81.).

Manchester United auf CL-Kurs

Mit diesem Punktgewinn halten die Gäste den Abstand auf die Verfolger konstant und festigen ihren Platz auf den begehrten Champions-League-Rängen.

Bournemouth baut indes die beachtliche Serie an ungeschlagenen Ligaspielen aus. Beide Mannschaften können mit dem Remis angesichts des engen Spielverlaufs gut leben, auch wenn der Sieg für beide Seiten bis zum Schluss greifbar ist.