Ex-Rapidler trifft: Lens nach Sieg wieder Tabellenführer

RC Lens feiert am 27. Spieltag der französischen Ligue 1 einen klaren 5:1-Heimsieg gegen SCO Angers.

Lens, bei denen der österreichische Legionär Samson Baidoo verletzungsbedingt nicht zum Einsatz kommt, zeigt nach dem Anpfiff sofort viel Offensivdrang.

Dennoch verbuchen die Gäste den ersten gefährlichen Abschluss, als Amine Sbai in der elften Minute einen Schuss auf das Tor bringt, der jedoch pariert wird.

Fast im direkten Gegenzug beweist Lens seine Klasse: Saud Abdulhamid bedient Florian Thauvin, der zielsicher zur Führung einnetzt. Die Heimmannschaft erzeugt in der Folge durch mehrere Eckbälle konstant Druck.

Sangare trifft

Odsonne Edouard baut den Vorsprung nach einer Vorlage des auffälligen Thauvin, der an diesem Abend insgesamt zwei Tore vorbereitet, weiter aus.

Angers verzeichnet zwar in etwa gleich viel Ballbesitz, wird bei seinen Vorstößen aber wiederholt durch Abseitsstellungen – wie etwa durch Lanroy Machine – gestoppt.

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöht Ex-Rapid-Spieler Mamadou Sangare nach Zuspiel von Adrien Thomasson auf den 3:0-Halbzeitstand.

Keine Gnade nach dem Seitenwechsel

Auch nach dem Seitenwechsel lässt die Heimmannschaft nicht locker. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff schnürt Odsonne Edouard seinen Doppelpack, abermals ideal in Szene gesetzt von Florian Thauvin.

Angers gibt sich trotz des deutlichen Rückstands nicht gänzlich auf und belohnt sich für ihre Vorstöße. Der eingewechselte Lilian Raolisoa bereitet das Tor von Lanroy Machine vor, der den Ball zum 4:1 im Netz unterbringt.

Auf der Gegenseite nutzt Lens seine Chancen konsequent weiter: Matthieu Udol macht nach einer schönen Vorarbeit des kurz zuvor eingewechselten Abdallah Sima das 5:1 perfekt.

Lens verdrängt PSG

Mit diesem beeindruckenden Heimerfolg sammelt der RC Lens wertvolle Punkte, verdrängt Paris Saint-Germain, das zwei Spiele weniger hat, vorerst vom ersten Tabellenplatz und festigt mit nun 59 Zählern seine Position auf einem Rang, der für die Champions League qualifiziert.

Angers SCO bleibt trotz der Auswärtspleite mit 32 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz und befindet sich damit weiterhin im gesicherten Mittelfeld der Liga.