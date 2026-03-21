Rückschlag im Kampf um CL-Plätze: Liverpool verliert in Brighton

Der FC Liverpool muss sich in der 31. Runde der Premier League bei Brighton & Hove Albion 1:2 geschlagen geben, Danny Welbeck schickt die Reds mit einem Doppelpack ohne Punkte wieder an die Anfield Road.

Das Spiel startet mit einer negativen Szene für die Reds, Hugo Ekitiké muss bereits in der achten Minute mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Wenig später folgt der nächste Nackenschlag, Welbeck bringt Brighton per Kopf in Führung (14.).

Danach wird Liverpool stärker und kommt zu mehreren Torannäherungen, es braucht dennoch einen groben Patzer von Brighton-Innenverteidiger Lewis Dunk, der mit dem Kopf zu seinem Torhüter zurückspielen will, aber Milos Kerkez übersieht.

Der Ungar schnappt sich die Kugel und trifft zum Ausgleich (30.).

Welbeck schockt Liverpool erneut

Aus der Pause kommt die Elf von Arne Slot eigentlich aktiver, den Treffer macht aber die Heimmannschaft. Jack Hinshelwood legt für Welbeck ab, der den Doppelpack schnürt (56.).

In der Folge kann Liverpool nicht mehr nachlegen, stattdessen haben die Seagulls mehrere Chancen auf die Entscheidung, Cody Gakpo muss etwa einmal auf der Linie klären.

Damit müssen die Reds nach dem guten Auftritt in der Champions League gegen Galatasaray in der Premier League wieder einen Rückschlag im Kampf um die Königsklassen-Plätze in der kommenden Saison hinnehmen. Mit 49 Zählern liegt man auf Rang fünf, kann von Chelsea am Abend aber noch überholt werden.

Brighton & Hove Albion hingegen feiert den vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen und rückt auf Rang acht vor, damit mischt man wieder im Kampf um die Europacup-Plätze mit.