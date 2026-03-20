Hannover 96 Hannover 96 H96 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig EBS
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
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Hannover klettert dank Sieg vorerst auf den Relegationsplatz

Im Niedersachsen-Derby reicht ein frühes Tor. Karlsruhe darf gegen Fürth drei Punkte bejubeln.

Hannover klettert dank Sieg vorerst auf den Relegationsplatz Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Hannover 96 fährt im Kampf um den Aufstieg wichtige drei Punkte ein.

Im Niedersachsen-Derby gegen Erzrivale Eintracht Braunschweig feiern die 96er am 27 Spieltag der 2. deutschen Bundesliga einen knappen 1:0-Heimsieg.

In einem sehr hitzigen Spiel sorgt Maik Nawrocki in der 30. Minute für den entscheidenden Treffer. Aufgrund einiger Unterbrechungen und Auseinandersetzungen gibt es 16 Minuten Nachspielzeit. Doch die können die von ÖFB-Co Lars Kornetka trainierten Braunschweiger nicht nutzen.

Durch den Sieg springt Hannover, bei denen ÖFB-Legionär Benedikt Pichler bis zur 82. Minute spielt, in der Tabelle vorerst auf Platz drei und damit auf den Relegationsplatz. Braunschweig bleibt als 13. weiter im Abstiegskampf.

KSC mit Sieg in der Nachspielzeit

Ebenfalls einen Sieg feiern darf der Karlsruher SC. Gegen Greuther Fürth setzt es zuhause einen 3:1-Sieg.

Dabei sieht es nach Treffern von Futkeu (5.) für Fürth und Pedrosa (47.) für den KSC bis zur 90. Minute nach einer Punkteteilung aus, doch Fukuda (90+3.) und Schleusner (90+7.) sorgen für die späte Entscheidung für den KSC.

Der Österreicher Christoph Kobald absolviert für die Karlsruher die volle Spielzeit. In der Tabelle ist der KSC als Achter weiter im Niemandsland Fürth ist als 14. hingegen weiter in Abstiegsnöten.

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