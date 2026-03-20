Baumgartner-Doppelpack! Leipzig zerlegt Ilzers Hoffenheim

Im Kampf um die Champions-League-Plätze setzt RB Leipzig ein klares Statement.

Die "Roten Bullen" gewinnen zuhause am 27. Spieltag der deutschen Bundesliga überlegen mit 5:0 gegen die von Christian Ilzer trainierte TSG Hoffenheim.

Baumgartner und Gruda im Torrausch

Die Hausherren übernehmen sofort das Kommando und drängen die Gäste tief in die eigene Hälfte. Bereits in der 17. Minute belohnt Gruda diese anfängliche Drangphase mit dem 1:0.

Nur wenig später rückt ÖFB-Teamspieler Baumgartner ins Rampenlicht, als er nach einer Maßflanke von David Raum auf 2:0 erhöht (21.).

Ilzers Truppe findet in dieser Phase überhaupt keinen Zugriff und läuft meist nur hinterher. Nach exakt einer halben Stunde schlägt Leipzig erneut zu: Baumgartner schnürt nach Zuspiel von Gruda seinen Doppelpack per Seitfallzieher zum 3:0 (30.).

Leipzig-Treffer wird zurückgenommen

Eine kurze Schrecksekunde folgt, als Leipzigs Yan Diomande nach einem Zweikampf auf dem Rasen behandelt werden muss (32.), die Partie aber glücklicherweise fortsetzen kann.

Kurz vor dem Pausenpfiff krönt Gruda seine herausragende Leistung nach Vorarbeit des wiedergenesenen Diomande mit dem 4:0 (44.).

In der langen Nachspielzeit der ersten Hälfte bejubeln die Sachsen ein weiteres Tor, doch Schiedsrichter Sven Jablonski nimmt den Treffer nach Einschreiten des Videoassistenten wieder zurück (45.+8).

Henrichs macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel präsentiert sich ein etwas ruhigeres Bild in der Red Bull Arena.

Die Hoffenheimer, bei denen der österreichische Legionär Alexander Prass im Mittelfeld die Fäden zieht und stets als Schütze bei Eckbällen in Erscheinung tritt, gestalten den Ballbesitz nun ausgeglichener – am Ende stehen exakt 50 Prozent zu Buche.

Allerdings fehlt es der TSG weiterhin an der nötigen Durchschlagskraft im letzten Drittel. Leipzigs Schlussmann Maarten Vandevoordt muss bei den seltenen Abschlüssen der Gäste durch Grischa Prömel (53.) oder den eingewechselten Muhammed Damar (87.) kaum ernsthaft eingreifen.

Leipzig setzt dann den endgültigen Schlusspunkt: Der eingewechselte Henrichs verwertet ein Zuspiel von Antonio Nusa zum 5:0-Endstand (78.).

Die weiteren ÖFB-Legionäre in Leipzigs Zentrale, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager, liefern durchwegs solide Vorstellungen ab, ehe Schlager für Ezechiel Banzuzi das Feld verlässt (66.).

Enges Rennen um die Königsklasse

Mit diesem fulminanten Heimsieg unterstreichen die Leipziger ihre Ambitionen auf die direkte Champions-League-Qualifikation und verdrängen Hoffenheim dank der weitaus besseren Tordifferenz vom dritten Tabellenplatz.

Die Kraichgauer rutschen durch die empfindliche Niederlage zwar auf den fünften Platz ab, halten aber mit 50 Punkten weiterhin Schritt mit Leipzig und dem VfB Stuttgart, der in diesem enorm engen Rennen um die internationalen Startplätze ebenfalls kräftig mitmischt.

Für das Team von Christian Ilzer gilt es nun, die eklatanten defensiven Lücken rasch zu schließen, um im Kampf um die Königsklasse an den direkten Konkurrenten dranzubleiben.