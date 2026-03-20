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Erfolgstrainer verlässt spanischen Traditionsklub

Der Spanier ist Rekordtrainer der Basken.

Erfolgstrainer verlässt spanischen Traditionsklub Foto: © GETTY
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Ernesto Valverde verlässt Athletic Bilbao im Sommer.

Für den 62-Jährigen geht damit nach vier erfolgreichen Jahren seine bereits dritte Amtszeit zu Ende. Erstmals saß er von 2003 bis 2005 auf der Trainerbank.

Nach Stationen bei Espanyol, Olympiakos, Villarreal und Valencia kehrte er 2013 zurück. Vier Jahre und über 200 Spiele sollten folgen, ehe er sich dem FC Barcelona anschloss.

Fast 500 Spiele

Nachdem er nach zweieinhalb Jahren bei den Katalanen entlassen wurde, übernahm er 2022 erneut das Traineramt bei Bilbao.

Seine dritte Amtszeit bei den Basken war seine bisher erfolgreichste. So konnte Bilbao 2022 erstmals seit 38 Jahren wieder die Copa del Rey gewinnen und diese Saison spielte man erstmals seit elf Jahren wieder in der Champions League.

Mit aktuell 494 Spielen als Cheftrainer ist Valverde, der auch schon als Spieler für Athletic kickte, mit Abstand der Rekordtrainer des Traditionsklubs. Wohin es den ehemaligen Barca-Trainer im Sommer ziehen wird, ist noch offen.

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