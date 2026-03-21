Ex-WACler schießt Nürnberg mit Doppelpack zum Sieg

Luka Lochoshvili wird für den 1. FC Nürnberg zum Matchwinner: Der "Club" schlägt den 1. FC Kaiserslautern am 27. Spieltag der 2. deutschen Bundesliga 3:0, der Georgier glänzt mit einem Doppelpack.

Nach einer frühen Ecke bringt Julian Justvan den Ball zielgenau herein, und Lochoshvili vollendet per Kopf zur Führung (2.).

Nach dem Seitenwechsel zeigt Kaiserslautern zunächst etwas mehr Initiative. Doch die Hoffnungen der Gäste auf den Ausgleich erhalten kurz darauf einen herben Dämpfer, als der Schiedsrichter nach Einschreiten des Video-Assistenten auf Elfmeter für die Nürnberger entscheidet, welchen Adam Markhiyev souverän zum Zwei-Tore-Vorsprung verwandelt.

In der 83. Minute bedient Piet Scobel Lochoshvili, der seinen vierten Saisontreffer markiert. Ein weiterer dynamischer Vorstoß der Nürnberger in der Nachspielzeit wird dann lediglich durch eine Abseitsposition von Markhiyev gestoppt, die der VAR nach dem Treffer wahrnimmt.

Vorerst drei Teams gleichauf

An der Spitze gehen der SV Elversberg und der SC Paderborn im Gleichschritt an Schalke vorbei, der Muslic-Klub kann später im Spitzenspiel beim SV Darmstadt wieder nachlegen. Bis dahin halten alle drei Vereine bei 51 Zählern.

Elversberg schlägt Arminia Bielefeld 3:1, Nicolas Kristof hütet das Tor der siegreichen Hausherren. Paderborn dreht das Duell mit Dynamo Dresden dank eines Tigges-Doppelpacks noch zum 2:1-Erfolg.