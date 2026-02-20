Athletic Bilbao Athletic Bilbao BIL Elche CF Elche CF ELC
Endstand
2:1
0:0 , 2:1
  • Gorka Guruzeta
  • Gorka Guruzeta
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Elche kassiert in Bilbao die zehnte Saisonniederlage

Die Elf um ÖFB-Legionär David Affengruber kann zwar ausgleichen, kassiert aber einen späten Elfmeter-Treffer.

Elche kassiert in Bilbao die zehnte Saisonniederlage Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Elche muss sich in der 25. Runde der spanischen La Liga auswärts Atheltic Bilbao mit 1:2 geschlagen geben.

Gorka Guruzeta bringt die Hausherren nach Seitenwechsel in Führung (64.), Elche kann in Person von Ex-Leipzig-Stürmer Andre Silva aber zurückschlagen (69.).

In der Schlussphase gelingt dem Favoriten aber noch der Siegtreffer. Erneut trifft Guruzeta, diesmal nach einem Foulelfmeter (89.). ÖFB-Kicker David Affengruber sitzt zunächst auf der Bank und wird erst in der 75. Minute eingewechselt.

Durch die zehnte Saisonniederlage liegt Elche in der Tabelle auf Rang 16, nur einen Punkt vor einem Abstiegsplatz.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Nach sechs Monaten: Mittelfeldstar von Barca vor Comeback

Nach sechs Monaten: Mittelfeldstar von Barca vor Comeback

La Liga
2
Courtois wird Investor bei französischem Fußball-Klub

Courtois wird Investor bei französischem Fußball-Klub

La Liga
"Das ist Crunchtime": BVB kann Titelkampf in Leipzig anheizen

"Das ist Crunchtime": BVB kann Titelkampf in Leipzig anheizen

Deutsche Bundesliga
Remis für Nürnberg in Bochum, Rückschlag für Bielefeld

Remis für Nürnberg in Bochum, Rückschlag für Bielefeld

International
Sofortiges Aus? Jetzt spricht Oliver Glasner

Sofortiges Aus? Jetzt spricht Oliver Glasner

Premier League
62
Bristol: Struber verliert Vorgesetzten

Bristol: Struber verliert Vorgesetzten

International
"Imposant!" - Köln-Coach streut Christian Ilzer Rosen

"Imposant!" - Köln-Coach streut Christian Ilzer Rosen

Deutsche Bundesliga
4

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division FC Elche Athletic Bilbao David Affengruber ÖFB-Legionäre