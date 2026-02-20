Elche kassiert in Bilbao die zehnte Saisonniederlage

Der FC Elche muss sich in der 25. Runde der spanischen La Liga auswärts Atheltic Bilbao mit 1:2 geschlagen geben.

Gorka Guruzeta bringt die Hausherren nach Seitenwechsel in Führung (64.), Elche kann in Person von Ex-Leipzig-Stürmer Andre Silva aber zurückschlagen (69.).

In der Schlussphase gelingt dem Favoriten aber noch der Siegtreffer. Erneut trifft Guruzeta, diesmal nach einem Foulelfmeter (89.). ÖFB-Kicker David Affengruber sitzt zunächst auf der Bank und wird erst in der 75. Minute eingewechselt.

Durch die zehnte Saisonniederlage liegt Elche in der Tabelle auf Rang 16, nur einen Punkt vor einem Abstiegsplatz.