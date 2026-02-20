NEWS

Nach sechs Monaten: Mittelfeldstar von Barca vor Comeback

Einige Verletzungen warfen den Youngster in den letzten Jahren zurück. Jetzt steht er vor einer Rückkehr in den Kader.

Nach sechs Monaten: Mittelfeldstar von Barca vor Comeback Foto: © getty
Gavi absolvierte in seiner noch jungen Karriere bereits 155 Pflichtspiele für den FC Barcelona.

In den letzten drei Jahren hatte der 21-jährige Mittelfeldspieler jedoch mit Verletzungen zu kämpfen. Im November 2023 riss sich der Youngster das Kreuzband und fiel daraufhin fast ein Jahr lang aus.

Im Sommer 2025 folgte der nächste Schock: Meniskusverletzung mit Athroskopie. Doch die Leidenszeit scheint nun ein Ende zu haben.

Wie die Katalanen am Freitag bestätigen, ist der Spanier zurück im Mannschaftstraining und könnte in naher Zukunft sein Comeback auf dem Rasen feiern. Gute Nachrichten für die ohnehin von Verletzungen gebeutelte "Blaugrana".

