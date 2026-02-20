VfL Bochum VfL Bochum BOC 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg FCN
Endstand
1:1
0:1 , 1:0
  • Francis Onyeka
  • Mohamed Ali Zoma
NEWS

Remis für Nürnberg in Bochum, Rückschlag für Bielefeld

Die Klose-Elf kommt auswärts trotz Führung nur zu einem Remis. Bielefeld verliert bei einem Nachzügler.

Remis für Nürnberg in Bochum, Rückschlag für Bielefeld Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

VfL Bochum und der 1.FC Nürnberg trennen sich zum Auftakt der 23. Runde in der zweiten deutschen Bundesliga mit einem 1:1-Remis.

Im Duell der Tabellennachbarn gehen die Gäste durch Zoma in Führung (38.), in Hälfte zwei machen die Hausherren aber mehr fürs Spiel und belohnen sich am Ende auch mit dem Ausgleich. Onyeka trifft vom Punkt (72.).

Durch das Remis verharren beide Teams im Mittelfeld der Tabelle, Bochum ist Neunter, einen Punkt hinter Nürnberg.

Rückschlag für Bielefeld

Nicht so gut verläuft der Freitagabend für Arminia Bielefeld. Die Kniat-Elf kassiert eine 1:2-Niederlage beim Vorletzten Greuther Fürth.

Ein Rückschlag, nach zuletzt zwei wichtigen Siegen gegen Eintracht Braunschweig und Magdeburg. Für die Tore sorgen Hrgota (4.) und Srbeny (53.) bzw. Knoche (19.).

Bielefeld liegt in der Tabelle zwar weiter auf Rang zehn, jedoch nur fünf Punkte vor den Fürthern und den damit verbundenen ersten Abstiegsplatz.

