Bristol: Struber verliert Vorgesetzten

Personaländerung beim Klub von Gerhard Struber!

Der Vorstandsvorsitzende Tom Rawcliffe tritt von seinem Posten zurück. Nach fünf Jahren verlässt er den Klub in Richtung Nottingham. Er möchte mehr Zeit mit seiner Frau verbringen, das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind.

Bristol kann aufsteigen

"Fußball wird auf dem Rasen gespielt, nicht im Konferenzraum. Am wichtigsten ist, dass die Fans Gerhard und sein Team für den Rest der Saison unterstützen. Immer daran glauben!", so Rawcliffe.

Aktuell ist der Klub mit 47 Punkten Neunter, auf die Top sechs, welche zum Aufstiegsplayoff berechtigen, fehlt gerade einmal ein Punkt.