"Imposant!" - Köln-Coach streut Christian Ilzer Rosen

Die TSG Hoffenheim ist die Mannschaft der Stunde in der Deutschen Bundesliga.

Vergangene Saison war die Mannschaft von Christian Ilzer noch im Abstiegskampf, in der aktuellen Spielzeit steht man auf Rang drei.

Vor dem direkten Duell am Samstag (ab 15:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) blickt Kölns Cheftrainer Lukas Kwasniok respektvoll in Richtung Gegner.

Das Match bezeichnet er als "Herkulesaufgabe". Die Entwicklung in Sinsheim beschreibt er wie folgt: "Mich überrascht das überhaupt nicht, dass sie ganz oben sind. (...) Wenn du dich mit der Materie auseinandersetzt, haben sie einfach den Finger in die Wunde gelegt im Verein. Sie haben einen kompletten Turnaround geschafft und einen imposanten Aufstieg hingelegt."

Köln-Coach imponiert Spielidee

Der Köln-Coach empfindet es als lustig, dass Ilzer dafür ausgelacht wurde, als er im Vorjahr einen Kampf um die CL-Plätze und die Meisterschaft in Zukunft ankündigte.

"Sie haben sehr viel verändert. Sie haben diese Idee des Spiels innerhalb von einem Jahr implementiert. Sehr beachtlich. Es ist die Mannschaft mit den meisten Sprints, den meisten Tempoläufen. Es ist eine Maschinerie."

Dabei vergleicht er sie sogar mit dem Leader. "Bayern München kann alles. Stuttgart ist den Bayern in Bezug auf die fußballerische Qualität am nächsten. In Bezug auf Intensität und Klarheit ist Hoffenheim den Bayern am nächsten", so Kwasniok.