"Das ist Crunchtime": BVB kann Titelkampf in Leipzig anheizen

Dabei kam Sabitzer nach überstandenen Wadenproblemen zum zweiten Mal in Folge zu einem Kurzeinsatz. "Wir sind im Moment gut drauf, das nimmt jeder wahr. Wir wollen diesen Schwung mit nach Leipzig nehmen und wollen dort natürlich auch die drei Punkte holen", sagte Dortmund-Trainer Niko Kovac.

Damit wäre auch der Champions-League-Startplatz für kommende Saison noch besser abgesichert, schon jetzt beträgt der Vorsprung auf die Leipziger nach 22 Runden komfortable elf Punkte. "Es geht ins letzte Drittel der Saison, das ist Crunchtime", betonte Kovac.

Die Leipziger sind aktuell nicht in bester Form, in den jüngsten fünf Pflichtspielen gab es nur einen Sieg, zuletzt folgte auf das Out im DFB-Cup-Viertelfinale gegen die Bayern ein 2:2 gegen Wolfsburg. "Leipzig hat eine sehr gute Mannschaft mit sehr viel Potenzial. Wir unterschätzen diesen Gegner trotz der letzten Ergebnisse nicht", sagte Kovac.

BVB in Leipzig "historisch" schwach

Die Leipziger setzen mit Maarten Vandevoordt als Ersatz für den verletzten Peter Gulacsi im Tor auf ihre Heimstärke im direkten Duell, konnten sie doch die jüngsten fünf Pflichtspiele gegen den BVB zu Hause gewinnen.

Bei keinem anderen Team verlor Dortmund seit Sommer 2021 so viele Pflichtspiele. Positiv für Leipzig ist auch die Rückkehr von Kapitän David Raum nach seiner Gelbsperre. "Borussia Dortmund ist eine Topmannschaft. Sie spielen nicht jede Woche Hurra-Fußball, wenngleich mir ihre Spielweise öffentlich zu schlecht gemacht wird. Sie sind extrem stabil, abgezockt und erfolgreich", sagte RB-Coach Ole Werner.

Werner mit Kampfansage in Richtung Dortmund

Verstecken müsse sich seine Truppe aber nicht. "Wir wissen, dass auch wir einiges können. Das wollen wir am Samstagabend zeigen und dem BVB seine zweite Saisonniederlage zufügen. Dafür brauchen wir eine Topleistung, aber die trauen wir uns zu", betonte Werner.

In den Griff muss Leipzig vor allem BVB-Stürmer Serhou Guirassy bekommen, der schon 16 Pflichtspieltreffer in dieser Saison erzielte. Im ersten Saisonduell gab es beim 1:1 am 4. Oktober keinen Gewinner.

Kompany blickt noch nicht auf Dortmund

Schon drei Stunden vor der Dortmund-Partie können die sechs Zähler vorausliegenden Bayern mit ÖFB-Ass Konrad Laimer gegen Frankfurt vorlegen. Das folgende Gipfeltreffen mit dem BVB hat für den Titelverteidiger keine Priorität.

"Sie haben das Dortmund-Spiel im Kopf, wir nicht, ich nicht. Ich bin nur auf das Frankfurt-Spiel fokussiert", sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany.

Joshua Kimmich, Jonathan Tah und Leon Goretzka wären bei einer Gelben Karte gegen Dortmund gesperrt. "Das ist kein großes Thema", meinte Kompany. Wichtig sei nur, "dass wir gegen Frankfurt gewinnen. Ab nächste Woche können wir dann alle dieses Clasico-Gefühl genießen."