Endet die Amtszeit von Oliver Glasner bei Crystal Palace unplanmäßig?

Eigentlich hätte der österreichische Trainer im Sommer nach Vertragsende die Londoner verlassen sollen. Aus den letzten 15 Spiele gab es allerdings nur einen Sieg. Fans forderten bereits die Entlassung >>>

Gespräche über vorzeitiges Aus

Das Aus könnte tatsächlich Realität werden. Wie Transferinsider Fabrizio Romano auf "X" kundtut, laufen mit dem Klub derzeit Gespräche über die unmittelbare Zukunft.

Der Abschied könnte früher als geplant stattfinden, sofern Crystal Palace dem weiteren Vorgehen zustimmt. Der Oberösterreicher äußerte sich auf einer Pressekonferenz zu dem Thema. "Ich habe immer gesagt, am Ende bist du immer von deinen Spielern abhängig. Sie bekommen die Unterstützung wie immer, wir werden sehen", so der Palace-Coach.

Glasner lässt Zukunft offen

Auf die Frage, ob er seinen Vertrag erfüllen wird, meint er: "Mal sehen, was die Zukunft bringt. Man weiß es nie." Er habe aber immer noch den Antrieb, den Klub zu führen.

Zur aktuellen Krise meint Glasner: "Im Moment bin ich einfach nicht gut genug, um die Spieler zu ersetzen, die wir verkauft haben. Ich bin einfach nicht gut genug, um die neuen Spieler so zu integrieren, dass sie genauso spielen, wie wir wollen. Und ich bin nicht gut genug, um mit dem Spielplan, den wir hatten, fertig zu werden."

Glasner gewann mit dem Palace in der Vorsaison überraschend den FA Cup, jetzt könnte das Kapitel unrühmlich zu Ende gehen.